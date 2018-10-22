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Права молодежи в Союзном государстве обсудили в Минске

23.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске обсудили права молодежи в Союзном государстве, передает «МИР 24».

Свои предложения для депутатов двух стран подготовила Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Представители общественных организаций и объединений поделились идеями, как заинтересовать молодых специалистов. 

«Необходимо с первого курса обучения молодых людей в университетах связывать их с руководителями организаций и предприятий, чтобы они понимали, кем они могут быть, как себя реализовать через два-три-четыре года. Пощупать с первых лет эту отрасль, специальность. Быть практиками, а не только теоретиками», – указал первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России  Александр Лукьянов.

Решение о создании Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России депутаты двух стран приняли в прошлом году. В ее состав входят 40 представителей. По 20 от каждой страны-участницы Союзного государства. 



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Теги: Минск
 
 
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Свои предложения для депутатов двух стран подготовила Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Представители общественных...
 
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