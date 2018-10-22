ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября

23.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Во второй половине дня по юго-западу республики порывы ветра ожидаются до 15-20 м/с.
Днем - 5-11 градусов тепла.

 

БелТА.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Яхту даром предлагает брестчанин на сезон 2019 года. Никому не надо?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Свислочская газета
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика