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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября
23.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Во второй половине дня по юго-западу республики порывы ветра ожидаются до 15-20 м/с.
БелТА.
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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