

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Во второй половине дня по юго-западу республики порывы ветра ожидаются до 15-20 м/с.

Днем - 5-11 градусов тепла.

БелТА.