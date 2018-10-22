1111 нарушений ПДД выявлено в Могилевской области за выходные

За выходные дни 20 и 21 октября сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1111 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова, 24 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. Установленную скорость превысили 176 человек.

— Инспекторами ГАИ оштрафованы 204 пешехода-нарушителя, 101 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток. 21 нарушение ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами, — отметила Кристина Котова.

За два выходных дня по области зарегистрировано 42 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 19 из них — на территории Могилева.