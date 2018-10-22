Экзамен в реальных условиях поля. В Мстиславском районе прошёл конкурс пахарей

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В прошлый четверг поле близ д. Гуторовщина стало местом проведения районного конкурса пахарей.

Открыл мероприятие председатель райисполкома Александр Прокопов. Он отметил, что главная цель конкурса — повышение мастерства механизаторов, ведь рост культуры земледелия и на этой основе хорошая урожайность сельскохозяйственных культур прямо связаны с качеством вспашки земель. Некачественное проведение этого вида работ из всей технологии возделывания культуры сводит к минимуму эффект применения таких важнейших мероприятий повышения урожайности, как внесение удобрений, орошение, химическая защита растений и др.

Здесь собрались лучшие механизаторы хозяйств нашего района, чтобы выявить лучшего из лучших.

После краткого инструктажа и жеребьёвки участники конкурса приступили к соревнованию. Полтора часа работы. Краткое подведение итогов компетентным жюри.

Победителем соревнования среди трактористов-машинистов на МТЗ-1221 с четырёхкорпусным плугом стал Дмитрий Кузьмин (ОАО «Заболотье-агростандарт»), вторым — Николай Воробьёв (ОАО «Сож-Агро»), третье место у Александра Карпова (ОАО «СГЦ «Вихра»). Лучшим среди трактористов-машинистов на МТЗ-3022 с восьмикорпусным плугом стал Алексей Филимонов (ОАО «Мазоловское»), на втором месте — Владимир Бабич (ОАО «Октябрь»), на третьем — Юрий Бурдуков (ОАО «СГЦ «Вихра»).

В торжественной обстановке дипломы райисполкома, райкома профсоюза работников АПК и ценные подарки победителям и призёрам конкурса вручил первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов. Хорошими подарками стали и песни в исполнении работников РЦКиНТ.