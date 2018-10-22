"Помогите похудеть мужу!" Диетолог о том, как влиять на чужой вес

«Меня часто просят: „Помогите похудеть моему мужу!“. Или: „Дам ваш телефон подруге, ей давно нужно похудеть, но она почему-то совсем об этом не думает“», — рассказывает диетолог и врач Виктория Болбат. Удержаться от мыслей о чужом весе сложно, особенно если речь идет о члене семьи и близком человеке, а причина беспокойства — не ваше чувство прекрасного, а объективные проблемы со здоровьем из-за лишнего веса. Виктория Болбат объясняет, к чему могут привести попытки повлиять на чужую фигуру.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Начнем с того, что именно мы назовем объективными причинами для снижения веса. Может быть так, что для вас причины изменения веса весьма значительны, тогда как для самого человека не являются поводом для изменения поведения.

К примеру, есть море объективных причин бросить курить. Но как много курильщиков от этого бросают? В конце концов, все, что касается отношения к жизни и здоровью самого человека, находится вне поля влияния другого, даже самого близкого. Исключение — это дети и подростки, не осознающие опасности того или иного стиля питания и поведения. (Ну и люди с психическими отклонениями, если их поведение непосредственно угрожает их жизни).

Какие хронические заболевания могут исчезнуть со снижением массы тела Гипертоническая болезнь. С похудением давление снизится или вовсе нормализуется. Из практики на скорой помню случай: приехали к мужчине с гипотонией, то есть крайне низким давлением. Из истории болезни: страдает гипертонией и подагрой, в последнее время на строгой диете, за два месяца похудел на 10 килограммов. Вес ушел, здоровье практически нормализовалось, а дозировку антигипертензивных препаратов не снизили — вот давление и упало. Сахарный диабет 2-го типа. Даже небольшое снижение веса значительно улучшает чувствительность клеток к инсулину, а при значительном снижении веса толерантность к глюкозе и вовсе может восстановиться. Проблемы с суставами, боли в спине. В том, что они прекрасно реагируют на снижение веса, я убедилась на собственном опыте. С юности мучили боли в пояснице и крестцово-подвздошных сочленениях. Работая на скорой, получила две межпозвоночные грыжи. Спина иногда болела так, что еле ходила. Когда удалось значительно снизить вес, боли бесследно исчезли (тьфу-тьфу-тьфу!). Правда, возвращались иногда при беременностях — что только подтверждает влияние лишнего веса. Атеросклероз сосудов, ИБС, нарушения мозгового кровообращения. Здесь играет роль не столько вес, сколько уровень физической активности: полные тренированные люди гораздо более «живучие», чем худые и нетренированные. Это важный момент, на который стоит обратить внимание: именно тренированность и регулярная физическая активность являются главными факторами профилактики многих заболеваний.

Что, если вам кажется, что похудеть или поправиться надо ребенку

— Если говорить о детях и подростках, то по неопытности и наивности они легко внушаемы. Их просто увлечь какой-либо «сверхценной» идеей, которая может быстро испортить пищевое поведение и жизнь. Сложность в том, что родители, по мнению детей, «сами ничего не понимают», и подростков сложно убедить в обратном.

С детками и подростками нужна очень осторожная и бережная работа, включающая диетолога, детского психолога, педиатра, эндокринолога. Также обязательно — работа психолога с родителями. Потому что часто проблемы с питанием у детей — симптом сложностей в семье либо каких-либо родительских страхов и тревог, которые тоже нужно прорабатывать.

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок достаточно времени проводил на свежем воздухе со сверстниками. Пусть у него будет много вариантов активного отдыха: свой велосипед, ролики, самокат и т.д. И, наконец, займитесь своим собственным питанием и активностью. Спустя пару лет от лишнего веса ребенка не останется и следа.

Что, если речь идет о взрослом



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— Если же дело касается вполне адекватных взрослых людей, которые, страдая лишним весом и какими-то серьезными сопутствующими заболеваниями, отказываются что-то менять, то это их полное право. Как бы ни было это печально, как бы ни было больно за родного и любимого человека, но это его тело, его жизнь и его выбор, даже если он вам не по душе.

Меня часто просят: «Помогите похудеть моему мужу!». Или: «Дам ваш телефон подруге, ей давно нужно похудеть, но она почему-то совсем об этом не думает». Легко догадаться, что сам «клиент» так и не появляется. Иногда такие мужья вместе с женами (именно с женами!) все же доходят на консультации, но понятно, что длятся они недолго.

Единственный способ изменить что-то в другом — начать с себя. Приведите в порядок свое питание (а то знаю я этих стройных: сами, бывает, едят что попало, но хотят учить других). Если в вашей жизни есть физическая активность: от прогулок до тренировок — может быть, близкий человек захочет присоединиться? Только не делайте это «ради него», чтобы, если он все-таки не захочет, устроить скандал: «Я все для тебя, а ты!..» Сходите, в конце концов, на психотерапию к психологу, разберитесь со своими тревогами и проблемами. Как говорила моя тренер по гештальт-терапии Юлия Сушкова, «работает над собой один человек, а изменения происходят у всей семьи».

Невозможно изменить чью-то жизнь, если сам человек ничего не хочет менять. Вдохновляйте собственным примером — только в этом случае есть возможность, что близкий человек без давления со стороны окружающих, без их «благих намерений» и «причинения добра» сам примет самое правильное решение относительно своей жизни.