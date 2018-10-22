"Каждый день отправляю мужа к любовнице, а он не идет". Психолог отвечает на письмо читательницы

Письмо читательницы не похоже на обычную историю женщины, муж которой нашел любовь на стороне. К сожалению, рассказов об этом нам приходит очень много. А вот про то, что жена «гонит» мужа к любовнице и мучается от того, что он решил остаться с ней, мы читаем впервые. Что же на это скажет психолог?

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



allwomans.com

— Я вышла замуж быстро — за две недели. Это была не свадьба, а бегство из неблагополучной родительской семьи. В итоге прожили мы с мужем 30 лет со скандалами и недовольством друг другом. И вот в 50 лет муж нашел себе подружку и ушел к ней в общежитие.

Перед уходом сидели друг против друга, и я спрашивала, как можно так быстро влюбиться, а он говорит: «Я же в тебя влюбился быстро». Я ответила, мол, тогда иди, я тебя и не любила вовсе никогда. Он ушел ночью, радостный, глаза горят, аж помолодел весь.

Они с этой женщиной работают на одном предприятии, она на 8 лет младше меня. Еще раньше я в его телефоне видела ее номер. Спрашивала, что за Наталья у тебя, а он говорил, мол, просто работаем вместе.

Потом смотрю, какой-то он зачарованный ходит. Раньше даже если ругались, то смачно, с эмоциями, он кричал, как баба беременная. А теперь спокойный, не узнать вообще.



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Интуиция у меня развита хорошо, меня просто «колбасило», когда чувствовала, что они вместе. Истерика была ужасная — от его равнодушия. И вот он ушел… Мне страшно стало, дом придется делить, сын взрослый уже, думаю, зачем я жизнь прожила, чтобы жилье отдать чужим людям?

Стала ему звонить, говорю, подумай, может, вернешься. Через две недели перезвонил сам и попросил прийти. А когда пришел, раз — и предложил все начать сначала и обвенчаться. Я и согласилась. Наташа эта ему звонила, спрашивала, почему его так долго дома нет, а он ей говорит: «Наташа, это не моя жизнь, прости».

Сначала, как вернулся, целыми днями сидел у компьютера (был в отпуске), начинаю что-либо говорить, а он как будто не слышит. Секс был для него, как тяжба, он долго не мог достигнуть оргазма (я понимала, что новое тело вспоминает, но сама приставала). Это было ужасно, но я хотела сохранить семью. Мной владел страх потерять все.

Мы снова вместе уже 8 месяцев, и вроде бы все нормально, но я чуть ли не каждый день говорю, чтобы он подумал, ведь и в войну люди жили бедно, но чувствами не торговали. Говорю: «Если ты действительно влюбился, то, может, стоит пойти к ней. Ты меня прости, что я тебя сбила столку, звонила, просила вернуться. Это мной владел страх, а теперь страха нет».

Я понимаю, что частный дом, в котором мы живем, и общежитие, в которое он ушел к этой женщине, не сравнить. Да и чтобы решать проблемы, нужны деньги, а их у него нет: мало очень зарабатывает.

У меня самой нервные срывы, пью успокоительные, сама понимаю, что в любой сложной ситуации он бросит и уйдет.

Как-то от него прозвучала фраза: «Мне баба нужна, чтобы готовить, стирать и сексом заниматься». Я говорю: «А душа твоя где»? Мне плохо, очень плохо.

Шла из магазина и видела эту Наталью, говорю: «Если у вас любовь, так подумайте еще раз. Я каждый день к тебе его отправляю, а он не идет». Она говорит: «Спасибо, не надо». Я понимаю ее, опозорил на все общежитие… Мне кажется, я выступаю в роли матери, а не женщины. Что делать?

Комментарий психолога:

— Ваша последняя фраза звучит как осознание того, что на самом деле происходит у вас в семье.

В какой-то момент вашей семейной жизни вы (осознанно или нет) выбрали себе роль родителя, контролирующего и решающего вопросы, потому что муж «кричал, как баба беременная». Роль ребенка в семье отведена мужу, который живет и терпит эту роль в течение долгих лет. И это его выбор (также осознанный или нет).

Однако ваше желание быть любимой женщиной остается, а беспомощный муж из своей роли не может удовлетворить его. Недовольство друг другом и скандалы как выпускание пара периодически помогают выдерживать это напряжение от неудовлетворенных желаний. Жизнь идет по своему сценарию, некомфортному, но привычному. Интимные отношения в такой семье также могут быть неудовлетворительны (маму не принято сексуально желать). И тогда, достигнув очередного кризиса, муж срывается к обещанию счастья побыть мужчиной с другой женщиной. Однако и это оказывается иллюзией. Ведь выход из кризиса можно найти, если есть четкое понимание, куда стремишься, и способность взять ответственности за свои действия.

Сейчас вам нелегко, привычный уклад жизни, в котором вы знали, как ориентироваться, пошатнулся. И это уже ваш кризис. Плохо в кризисе то, что он причиняет боль, а хорошо, что он становится двигателем, который дает шанс на развитие.

Вы говорите о том, что живете в неопределенности, но подумайте, что вы делаете, чтобы ее, эту неопределенность, поддерживать? От страха потерять имущество вы призываете мужа вернуться в семью, а когда он возвращается, вы постоянно напоминаете ему о другой женщине, предлагая вернуться к ней.

Это действительно тяжело, когда внутри просыпается то мать, то женщина, и они не могут уступить друг другу место в вашей душе. Мужу тоже нелегко после таких встрясок.

Сейчас время выбора: в какой роли продолжать отношения — матери или женщины? Если вы выберете второе, то вас ждет путь собственных изменений, перестройки взглядов, поведения. Это небыстрый и нелегкий путь, но поверьте, очень интересный.

Ваши отношения со временем могут стать совсем другими. Отношения двух людей, строящих новую жизнь и новые отношения, учитывая опыт прошлых ошибок. А также получающих удовольствие от близости, искренности и умения видеть друг в друге равных партнеров. Сейчас самое время начать новое.