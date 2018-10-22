Как заработать на старых запчастях?

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«Клад» из подвала

Во время генеральной уборки в подвале я обнаружил не только ставший уже очень старым хлам, но и запчасти от мотоцикла «Минск», когда-то принадлежавшего прежнему хозяину квартиры.

Выглядело это хозяйство не очень презентабельно, так как пролежало, покрываясь пылью, лет 20. Но выбросить запчасти вместе с хламом рука не поднялась. Хоть на них и не озолотишься, но кому-то они могут очень пригодиться.

Вспомнив о том, что видел на «Поле чудес» продавца именно мотоциклетных запчастей, я решил отправиться в «Ждановичи».



«Клад» из подвала

«Клад» из подвала

Торг здесь уместен

Найти на единственной в стране «барахолке» покупателя оказалось несложно. А вот договориться с ним – тот еще квест. Но то, что в итоге я его пройду, стало ясно по реакции на раскрытую сумку с привезенным «мотобарахлом».

Как ни старался он скрыть, что вещи его интересуют, глаза-то сверкнули! И тут же начались причитания: «вот это никому не нужно», «а это наверняка в нерабочем состоянии», «это за копейки продам», «это вообще раз за мою жизнь спрашивали»...