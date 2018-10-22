﻿ Как заработать на старых запчастях?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как заработать на старых запчастях?

23.10.2018 07:20 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Как заработать на старых запчастях?
фото: Myfin.by

«Клад» из подвала

Во время генеральной уборки в подвале я обнаружил не только ставший уже очень старым хлам, но и запчасти от мотоцикла «Минск», когда-то принадлежавшего прежнему хозяину квартиры.

Выглядело это хозяйство не очень презентабельно, так как пролежало, покрываясь пылью, лет 20. Но выбросить запчасти вместе с хламом рука не поднялась. Хоть на них и не озолотишься, но кому-то они могут очень пригодиться.

Вспомнив о том, что видел на «Поле чудес» продавца именно мотоциклетных запчастей, я решил отправиться в «Ждановичи».

Как заработать на старых запчастях?
«Клад» из подвала
Как заработать на старых запчастях?
«Клад» из подвала

Торг здесь уместен

Найти на единственной в стране «барахолке» покупателя оказалось несложно. А вот договориться с ним – тот еще квест. Но то, что в итоге я его пройду, стало ясно по реакции на раскрытую сумку с привезенным «мотобарахлом».

Как ни старался он скрыть, что вещи его интересуют, глаза-то сверкнули! И тут же начались причитания: «вот это никому не нужно», «а это наверняка в нерабочем состоянии», «это за копейки продам», «это вообще раз за мою жизнь спрашивали»...

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Myfin.by обнаружил в своем подвале старые запчасти и решил не выбрасывать, а продать их. Что из этого получилось?
 
Новости дня
Новости разные
 
“Гузікі” з бабулінай скарбонкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика