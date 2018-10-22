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"Мне встречалось немало козлов". Любопытные факты о закадровой жизни "матери драконов" Эмилии Кларк

23.10.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Наша «Дайенерис», Эмилия Кларк, сегодня отмечает день рождения — ей исполнилось 32 года. По этому случаю вспоминаем любопытные факты о харизматичной и невероятно успешной для ее возраста актрисе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 10 Апр 2016 в 11:19 PDT

Эмилия Изабель Эвфемия Роуз Кларк родилась 23 октября 1986 года в Лондоне, детство провела в Беркшире. Ее отец был звукорежиссером, а мать — бизнесвумен, которая прошла путь от секретарши до вице-президента компании.

Училась Эмилия в частной школе, где не сумела вписаться в круг аристократов, и, по ее же словам, «приставала ко всем со своей дружбой».


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Училась актерству в Лондонском центре драмы (его окончили такие звезды, как Колин Ферт и Пирс Броснан). В фаворитках там не была, потому и играла только проституток и старых леди… Дебют на ТВ был в эпизоде сериала «Врачи», а настоящую роль актриса сыграла в телефильме «Атака из Триасового периода».

Ну а по-настоящему повезло Эмилии, когда ее взяли на место выбывшей актрисы в телесериале «Игра престолов», играть Дейенерис Таргариен. Продюсеры Disney рискнули и подписали миллионный контракт с 23-летней старлеткой, миниатюрной брюнеткой. Сама Эмилия вспоминала:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 24 Дек 2015 в 12:08 PST

«Я была такая неуверенная в себе, слабовольная и сомневающаяся. Меня чудом утвердили на эту роль. И кто бы мог подумать, что меня, пигалицу-брюнетку с пышными формами, выберут из тысяч претенденток на роль Матери Драконов после того, как продюсеры решили отказаться от уже собранной ранее команды и готового пилотного выпуска. Ведь в сценарии по роману Джорджа Мартина эта принципиально важная героиня была четко описана: «Высокая блондинка, стройная и гибкая как тростинка!».

Когда первый раз актриса появилась на красной дорожке, то фотографы кричали: «Кто это?». Сейчас этой проблемы нет. Тем более что Кларк не ограничилась сериалом, снялась и в большом кино: например, в лентах «Дом Хемингуэй», «Вне подозрений», «Терминатор: Генезис», «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Многим актриса полюбилась в роли Луизы из фильма «До встречи с тобой». Там Эмилия играет непосредственную и трогательную девушку, которая влюбляется в красавца, прикованного к инвалидной коляске.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 11 Май 2016 в 1:00 PDT

Отец всегда поддерживал свою Милли, которая с 3 лет решила быть актрисой. Когда он умер, Эмилия очень тяжело переживала утрату и так и не пришла в себя. К тому же она не успела прилететь на похороны из США со съемок. Актриса рассказала в своем интервью, что ей психологически помогла в то время ее героиня — Дейенерис:

«Все-таки быть Матерью Драконов и хоть немного не измениться, наверное, нельзя. И это мне очень помогло в те моменты, когда я особенно горько переживала смерть папы, когда все напоминало о нем… Я старалась всю силу Дейенерис аккумулировать в себе…»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 26 Ноя 2015 в 8:52 PST

К слову, с Китом Харингтоном (Джон Сноу — в сериале) Кларк не встречается, как бы этого ни хотели фанаты. Они просто дружат — с Китом и его девушкой, актрисой Роуз Лесли.

Эмилия нечасто дает повод поболтать о своих романах. Уличили ее только в любовных отношениях с комиком и продюсером американских мультсериалов Сетом Макфарлейном. Сейчас о личной жизни актрисы ничего не известно. Эмилия сказала в своем интервью:

«В моей жизни встречалось немало козлов, от которых я старалась поскорее унести ноги. Просто иногда меня подводит вкус. И хорошо, что люди не знают о том, что я не всегда делала хороший выбор.

У меня старомодные представления о любви и отношениях. В этом главная причина моего одиночества. Я сентиментальна, верю в судьбу. Появится мой человек, и все сложится».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 4 Мар 2016 в 1:34 PST

Эмилия Кларк уверяет, что жизнь не прекращается с последней сценой «Игры Престолов»:

«Если ты целиком отождествляешь себя с профессией, рискуешь, что твое сердце окажется разбито, если что-то пойдет не так, как ты ожидал. Если отождествляешь себя со своим образом в головах поклонников, то твоя жизнь окажется совсем мелкой… Жизнь намного более многогранна, чем успешная кинокарьера».

Актрису официально называли самой сексуальной женщиной планеты. Ей это кажется странным:

«Женщина низводится лишь до своей сексуальной привлекательности. Так что, будучи актрисой, не стоит воспринимать это слишком серьезно, потому что иначе ты окажешься слишком уязвимой. А в этом бизнесе быть уязвимой — не лучший вариант».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 13 Май 2016 в 1:06 PDT

Тем не менее Эмилия вполне сознательно снимается в откровенных сценах без дублерш:

«В первом сезоне мне предложили прибегнуть к помощи дублерш, но я отказалась. Потому что это было бы какое-то очень странное ощущение. Точнее, меня можно было видеть обнаженной лишь от пупка и выше. А это я как-нибудь переживу».

Эмилия — сладкоежка. Когда она поправилась на 20 килограммов, то больше года пыталась вернуть прежний вес, который был до ограничений в еде (перед съемками). Актрисе это удалось после того, как она отказалась от соли и сахара, кофе и приправ, копченостей, выпечки и молочных продуктов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @emilia_clarke 5 Фев 2018 в 6:37 PST

Также Эмилия поддалась желанию поэкспериментировать с цветом волос — и стала блондинкой. Но, как призналась, уже пожалела и накупила бейсболок:

«Это было чертовски глупо. Просто я достигла той точки, когда мне хотелось увидеть в зеркале другого человека. И я решила: «К черту все, это последний сезон «Престолов», стану блондинкой…»

 
 
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Наша "Дайенерис", Эмилия Кларк, сегодня отмечает день рождения - ей исполнилось 32 года. По этому случаю вспоминаем любопытные факты о харизматичной и невероятно...
 
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