В обновленном минувшей весной семействе Skoda Fabia пополнение — чешская компания обнародовала фотографии и характеристики приподнятого варианта своего компактного универсала.





Объем доработок у Fabia Scoutline включает серебристые накладки на бамперах и привычный для машин такого рода пластиковый обвес. Среди прочих отличий от исходного универсала Fabia Combi — окрашенные в серебристый цвет корпуса наружных зеркал и рейлинги на крыше. Колесные диски у Fabia Scoutline — диаметром 16 или 17 дюймов.





В остальном Fabia Scoutline идентична обычному универсалу. Гамма двигателей включает однолитровые бензиновые двигатели — атмосферные MPI мощностью 60 и 75 лошадиных сил и турбированные TSI, развивающие 95 и 110 «лошадок». Агрегатируются они с механическими коробками, для топ-версии за доплату предлагается «робот» DSG. Дизелей для Fabia Scoutline, которые будут иметь только передний привод, больше не предусмотрено.





К европейским дилерам обновленная Fabia Scoutline начнет поступать в ближайшее время. Уже известна стоимость новинки для чешского рынка, которая начинается от 16 800 долларов в пересчете.