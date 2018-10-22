Упустили момент: почему мы такие бедные и отсталые?

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Источник: credit-suisse.com

«Советская» структура с постоянным вмешательством государства

Молодость экономики

Плохой инвестиционный климат

Ограниченность ресурсов

Количество населения

Невысокое качество образования и миграция молодежи

Ограничения для развития регионов

Старение населения

Что может стать стимулом для роста?

В рейтинге благосостояния стран Global Wealth Report Беларусь вошла в группу наиболее бедных, где уровень богатства на одного взрослого ниже 5000 долларов. Судя по данным рейтинга, Беларусь гармонично дополнила бы Африканский континент.Если учитывать особенности социального и экономического уклада Беларуси, то по уровню благосостояния ее вряд ли можно сопоставлять с бедными государствами Африканского континента, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина.— Стоит учитывать, как развивается экономика, доступность социальных услуг, особенность пенсионной системы, объективно оценивать рыночную стоимость недвижимости, развитость финансового рынка, амплитуду между богатыми и бедными слоями населения. Все эти характеристики могут серьезно влиять на общее восприятие. Например, ООН к бедным относит те страны, где люди живут на 1,9 долларов в день. Беларусь под этот критерий не подходит, — отмечает экономист.Рейтинг не учитывает, что, например, финансовый рынок в Беларуси не так хорошо развит, как в ряде стран Европы или США. Исходя из этого, население просто ограничено в возможностях вложений личных накоплений. При расчете интегрального индекса это также может влиять на общий уровень благосостояния. Опять же в западных странах люди самостоятельно отчисляют часть своего дохода в пенсионные фонды, что также может учитываться в рейтингах как финансовые активы. Отчисления же белорусов в Фонд социальной защиты населения не рассматриваются как их личные накопления на будущее.— Я бы относил Беларусь, как это делает ООН, к группе среднеразвитых стран. Хотя однажды мы попали в группу и высокоразвитых, — говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.И все же каждый год в различных рейтингах экономического развития и благосостояния Беларусь занимает не самое привлекательное место. Эксперты называют основные факторы, которые мешают стране ускорить темпы экономического развития.Это подразумевает отсутствие приватизации, государственными предприятиями распоряжаются неэффективно, государство неграмотно распределяет и без того дефицитные ресурсы.— Основная проблема даже не в том, что мы имеем советскую не реформированную экономику, а в том, что она сознательно в таком состоянии консервируется, — рассказывает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.Высокая степень государственного вмешательства в различные сферы чаще всего существенно тормозит развитие секторов экономики, отмечает Леонид Заико.А низкая образованность элитных групп как в правительстве, так и среди управленцев на местном уровне, при несменяемости власти может оказаться достаточно опасной для наметившейся экономической стабильности.Прошло не так много времени, чтобы успеть полностью изменить структуру экономики и выйти на устойчивые темпы роста в условиях трансформации.— Если посмотреть на опыт стран постсоветского пространства, то часть из них быстрей проводила экономические преобразования, другие государства выбрали более плавный переход. Однако нельзя сказать, что кто-то из постсоветских стран вошел в десятку наиболее развитых государств. Тем не менее уровень экономического развития постепенно повышается, в том числе и в Беларуси, — отмечает Анастасия Лузгина.Большинству постсоветских стран и стран Восточной Европы в свое время удалось сделать рывок в экономическом развитии во многом за счет иностранных инвестиций.— Иностранные инвестиции — это не просто деньги. Это новые технологии, новый менеджмент, новый маркетинг, — подчеркивает Вадим Иосуб.Обретя независимость, Беларусь не стала страной, куда иностранные компании хотели бы вкладывать свои ресурсы. Все потому, что в стране нет понятия неприкосновенности собственности, нет независимого суда, который мог бы эту собственность защищать, все годы существовали различные преференции для государства в виде золотой акции.Неприглядные условия для инвестиций приводят к достаточно скудным иностранным вложениям.— При таких условиях надеяться на массовый рост иностранных инвестиций не приходится, — отмечает Вадим Иосуб.В Беларуси нет больших запасов сырьевых ресурсов. В этой связи обеспечение роста может достигаться за счет повышения эффективности работы экономики и проведения необходимых преобразований. Следует также учитывать высокую долю экспорта и импорта в ВВП. Таким образом, на экономическое развитие безусловно оказывает влияние ситуация на внешних рынках. Например, при усилении нестабильности и кризисных явлениях на внешних рынках трудности могут испытывать белорусские производители-экспортеры, отмечает Анастасия Лузгина.Очевидный факт — чем больше население страны, тем больше в экономике крутится денег, больше работающих, шире пространство для инвестиций.Среднедушевой ВВП в Беларуси в 2016 году был около 5 тысяч долларов, с учетом паритета покупательской способности — 17,5 тысяч долларов.— В Беларуси стоимость человеческой жизни равна примерно ВВП на душу населения за вычетом социальных трансфертов, которые нужны на медицинское обслуживание, образование и другие услуги, − говорит социолог Елена Артёменко.В Беларуси достаточно высоко оценивается человеческий капитал. В недавнем обзоре издания The Lancet страну поставили на 22 строчку — выше Германии, Великобритании и США. Но если вникнуть в то, сколько средств вкладывается в образование людей и сколько, благодаря этому образованию, они потом способны принести в экономику, то картина будет не самая радужная. С хорошим образованием, тем более высшим, в Беларуси есть вопросы, отмечает Елена Артёменко.В мировых рейтингах белорусские университеты не занимают видных позиций. И даже формальное вступление Беларуси в Болонский процесс практически не сдвинуло с мертвой точки реформу высшей школы.Сложное для системы образования время и привлекательность перспектив в развитых странах приводят к еще одной проблеме — миграции молодежи. Молодые люди в последние годы все чаще уезжают учиться или работать в другие страны. Это прямое следствие более медленного экономического развития по сравнению даже со многими соседями. И сам факт оттока молодых людей из страны снижает потенциал развития.По разным причинам в Беларуси не реализуется экономический потенциал регионов. Не хватает рабочих мест, а те, что есть, чаще всего низкооплачиваемые.Эта причина включает в себя много более мелких проблем. Например, не самые лучшие условия для мобильности людей между регионами, недостаточно возможностей для того, чтобы поменять квалификацию.— Если бы развивались условия для предпринимательства, люди могли бы себя реализовывать в этом направлении. Тогда и регионы вносили бы больший вклад в экономику, — считает Елена Артёменко.Продолжает расти демографическая нагрузка на трудоспособное население, прежде всего из-за увеличения доли пенсионеров.— Раньше у Беларуси была возможность вкладывать накопившиеся за счет снижения затрат на «иждивенцев» средства в реформы. В свое время южно-азиатские страны воспользовались такой же демографической ситуацией для того, чтобы реформироваться и значительно вырваться вперед. Мы же продолжили ехать по тем же рельсам — не реформировали экономику, пенсионную систему, − рассказывает Елена Артёменко.Страна не использовала выгодный момент для преобразований, которые бы подстегнули рост экономики. Но не все еще потеряно.— В Беларуси уже поняли, что рост доходов должен соответствовать производительности труда. Страна достаточно активно развивает IT-сектор как инновационное направление экономики. Грамотная политика Национального банка обеспечивает стабильность денежно-кредитной системы. Все вышеперечисленное – это важные факторы для нормального развития экономики, — подчеркивает Анастасия Лузгина.Как отмечает эксперт, чудо случается редко и резкого рывка экономики ожидать не стоит. Тем не менее в условиях даже такой стабильности появляется возможность ускорения реформирования экономики.