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Упустили момент: почему мы такие бедные и отсталые?
Фото: АР
В рейтинге благосостояния стран Global Wealth Report Беларусь вошла в группу наиболее бедных, где уровень богатства на одного взрослого ниже 5000 долларов. Судя по данным рейтинга, Беларусь гармонично дополнила бы Африканский континент.
Источник: credit-suisse.com
Если учитывать особенности социального и экономического уклада Беларуси, то по уровню благосостояния ее вряд ли можно сопоставлять с бедными государствами Африканского континента, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина.
— Стоит учитывать, как развивается экономика, доступность социальных услуг, особенность пенсионной системы, объективно оценивать рыночную стоимость недвижимости, развитость финансового рынка, амплитуду между богатыми и бедными слоями населения. Все эти характеристики могут серьезно влиять на общее восприятие. Например, ООН к бедным относит те страны, где люди живут на 1,9 долларов в день. Беларусь под этот критерий не подходит, — отмечает экономист.
Рейтинг не учитывает, что, например, финансовый рынок в Беларуси не так хорошо развит, как в ряде стран Европы или США. Исходя из этого, население просто ограничено в возможностях вложений личных накоплений. При расчете интегрального индекса это также может влиять на общий уровень благосостояния. Опять же в западных странах люди самостоятельно отчисляют часть своего дохода в пенсионные фонды, что также может учитываться в рейтингах как финансовые активы. Отчисления же белорусов в Фонд социальной защиты населения не рассматриваются как их личные накопления на будущее.
— Я бы относил Беларусь, как это делает ООН, к группе среднеразвитых стран. Хотя однажды мы попали в группу и высокоразвитых, — говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.
И все же каждый год в различных рейтингах экономического развития и благосостояния Беларусь занимает не самое привлекательное место. Эксперты называют основные факторы, которые мешают стране ускорить темпы экономического развития.
«Советская» структура с постоянным вмешательством государства
Это подразумевает отсутствие приватизации, государственными предприятиями распоряжаются неэффективно, государство неграмотно распределяет и без того дефицитные ресурсы.
— Основная проблема даже не в том, что мы имеем советскую не реформированную экономику, а в том, что она сознательно в таком состоянии консервируется, — рассказывает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Высокая степень государственного вмешательства в различные сферы чаще всего существенно тормозит развитие секторов экономики, отмечает Леонид Заико.
А низкая образованность элитных групп как в правительстве, так и среди управленцев на местном уровне, при несменяемости власти может оказаться достаточно опасной для наметившейся экономической стабильности.
Молодость экономики
Прошло не так много времени, чтобы успеть полностью изменить структуру экономики и выйти на устойчивые темпы роста в условиях трансформации.
— Если посмотреть на опыт стран постсоветского пространства, то часть из них быстрей проводила экономические преобразования, другие государства выбрали более плавный переход. Однако нельзя сказать, что кто-то из постсоветских стран вошел в десятку наиболее развитых государств. Тем не менее уровень экономического развития постепенно повышается, в том числе и в Беларуси, — отмечает Анастасия Лузгина.
Плохой инвестиционный климат
Большинству постсоветских стран и стран Восточной Европы в свое время удалось сделать рывок в экономическом развитии во многом за счет иностранных инвестиций.
— Иностранные инвестиции — это не просто деньги. Это новые технологии, новый менеджмент, новый маркетинг, — подчеркивает Вадим Иосуб.
Обретя независимость, Беларусь не стала страной, куда иностранные компании хотели бы вкладывать свои ресурсы. Все потому, что в стране нет понятия неприкосновенности собственности, нет независимого суда, который мог бы эту собственность защищать, все годы существовали различные преференции для государства в виде золотой акции.
Неприглядные условия для инвестиций приводят к достаточно скудным иностранным вложениям.
— При таких условиях надеяться на массовый рост иностранных инвестиций не приходится, — отмечает Вадим Иосуб.
Ограниченность ресурсов
В Беларуси нет больших запасов сырьевых ресурсов. В этой связи обеспечение роста может достигаться за счет повышения эффективности работы экономики и проведения необходимых преобразований. Следует также учитывать высокую долю экспорта и импорта в ВВП. Таким образом, на экономическое развитие безусловно оказывает влияние ситуация на внешних рынках. Например, при усилении нестабильности и кризисных явлениях на внешних рынках трудности могут испытывать белорусские производители-экспортеры, отмечает Анастасия Лузгина.
Количество населения
Очевидный факт — чем больше население страны, тем больше в экономике крутится денег, больше работающих, шире пространство для инвестиций.
Среднедушевой ВВП в Беларуси в 2016 году был около 5 тысяч долларов, с учетом паритета покупательской способности — 17,5 тысяч долларов.
— В Беларуси стоимость человеческой жизни равна примерно ВВП на душу населения за вычетом социальных трансфертов, которые нужны на медицинское обслуживание, образование и другие услуги, − говорит социолог Елена Артёменко.
Невысокое качество образования и миграция молодежи
В Беларуси достаточно высоко оценивается человеческий капитал. В недавнем обзоре издания The Lancet страну поставили на 22 строчку — выше Германии, Великобритании и США. Но если вникнуть в то, сколько средств вкладывается в образование людей и сколько, благодаря этому образованию, они потом способны принести в экономику, то картина будет не самая радужная. С хорошим образованием, тем более высшим, в Беларуси есть вопросы, отмечает Елена Артёменко.
В мировых рейтингах белорусские университеты не занимают видных позиций. И даже формальное вступление Беларуси в Болонский процесс практически не сдвинуло с мертвой точки реформу высшей школы.
Сложное для системы образования время и привлекательность перспектив в развитых странах приводят к еще одной проблеме — миграции молодежи. Молодые люди в последние годы все чаще уезжают учиться или работать в другие страны. Это прямое следствие более медленного экономического развития по сравнению даже со многими соседями. И сам факт оттока молодых людей из страны снижает потенциал развития.
Ограничения для развития регионов
По разным причинам в Беларуси не реализуется экономический потенциал регионов. Не хватает рабочих мест, а те, что есть, чаще всего низкооплачиваемые.
Эта причина включает в себя много более мелких проблем. Например, не самые лучшие условия для мобильности людей между регионами, недостаточно возможностей для того, чтобы поменять квалификацию.
— Если бы развивались условия для предпринимательства, люди могли бы себя реализовывать в этом направлении. Тогда и регионы вносили бы больший вклад в экономику, — считает Елена Артёменко.
Старение населения
Продолжает расти демографическая нагрузка на трудоспособное население, прежде всего из-за увеличения доли пенсионеров.
— Раньше у Беларуси была возможность вкладывать накопившиеся за счет снижения затрат на «иждивенцев» средства в реформы. В свое время южно-азиатские страны воспользовались такой же демографической ситуацией для того, чтобы реформироваться и значительно вырваться вперед. Мы же продолжили ехать по тем же рельсам — не реформировали экономику, пенсионную систему, − рассказывает Елена Артёменко.
Что может стать стимулом для роста?
Страна не использовала выгодный момент для преобразований, которые бы подстегнули рост экономики. Но не все еще потеряно.
— В Беларуси уже поняли, что рост доходов должен соответствовать производительности труда. Страна достаточно активно развивает IT-сектор как инновационное направление экономики. Грамотная политика Национального банка обеспечивает стабильность денежно-кредитной системы. Все вышеперечисленное – это важные факторы для нормального развития экономики, — подчеркивает Анастасия Лузгина.
Как отмечает эксперт, чудо случается редко и резкого рывка экономики ожидать не стоит. Тем не менее в условиях даже такой стабильности появляется возможность ускорения реформирования экономики.
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Что мешает белорусам поднять экономику и разбогатеть.
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