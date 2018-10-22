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Хватит ли у Румаса сил сделать так, чтобы бизнесменов перестали сажать?

23.10.2018 07:58 — Разное | UDF  
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Фото: pexels.com
Министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, что в первые девять месяцев 2018 года предпринимателей проверяли в 2,7 раза меньше, чем в прошлом году. Также молодой министр выступает за то, чтобы экономических преступников если и лишали свободы, то только в крайнем случае:

"Нас интересует серьёезное смягчение по экономическим преступлениям. Это отказ от конфискации имущества, расширение параметров вреда. Конечно, мы ожидаем принятия очень важной меры, связанной с лишением свободы предпринимателей, совершивших экономические преступления. Это крайняя мера, которая должна в каких-то суперисключительных случаях применяться".


Хватит ли у Румаса сил сделать так, чтобы бизнесменов перестали сажать?
Генеральный директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко считает, что методы следственных органов должны быть адекватными нынешней ситуации в бизнесе и в мире:

"Теперь к обвиняемым и подозреваемым применяются нормы следствия, которые были в 1990-х или в 2000-х. Я бы привёл такую ​​аналогию: если ты воспитываешь ребёнка, то в пять лет ему можно дать конфету или шлёпнуть, это нормальные методы воспитания. Но после ситуация меняется.

Так и с бизнесом, когда он становится взрослым, как белорусский. Он же на фоне российского и украинского выглядит самым законопослушным, платит налоги и выполняет требования. А к нему по-прежнему применяются методы конца 1990-х. Ну это как 20-летнего шлёпать по попе. Это глупо, несерьёзно.

Сейчас стоит задача поменять отношение. Методы следственных органов должны быть адекватными нынешней ситуации и тем изменениям, что произошли в экономике и бизнесе. И я надеюсь, что они произойдут. Речь ведь не о том, что наказывать за преступления не будут. А в том, каким образом [силовики] ведут [себя] с подозреваемыми в нарушении закона и какие меры применяются к бизнесменам".


Хватит ли у Румаса сил сделать так, чтобы бизнесменов перестали сажать?Экономист Ярослав Романчук оценивает вероятность того, что бизнесменов перестанут сажать, в 60%.

Однако он не уверен, что изменения будут системными и последовательными:

"Мы уже лет пять работаем, чтобы декриминализация стала реальностью. По мнению представителей того же ПВТ, её отсутствие — это одно из основных препятствий для привлечения инвестиций и реализации планов развития ИТ-страны.

Министерство экономики с нами давно солидарно. Становится всё меньше сторонников и аргументов для массовых посадок и заключения предпринимателей. Если бы был публичный диалог между безусловными сторонниками этого подхода, бизнес-сообществом и учёными, это было бы очень полезно".


Что касается нового правительства и его направленности на "либерализацию" предпринимательства, то здесь Ярослав Романчук не имеет особых иллюзий.

"Много деклараций, но остро не хватает конкретных дел, которые бы подтвердили серьёзность намерений правительства. Есть два документа: стратегия и план работы правительства на 2019-2020 годы. В стратегии много правильных постулатов и деклараций. Но, к сожалению, в программе работы правительства они не нашли отражения.

Я не вижу пока достаточно сил и политической воли у Румаса и команды противостоять жёстким лоббистам: Минпрому, Минсельхозпроду и областным исполнительным комитетам, которые продолжают получать деньги, тратить их чёрт знает куда, тем самым нарушая и требования Лукашенко, и требования его декретов. И тут вопрос в том, хватит ли у них смелости и политической поддержки со стороны Александра Лукашенко, чтобы идти в этом направлении".

 
 
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В первые девять месяцев 2018 года предпринимателей проверяли в 2,7 раза меньше, чем в прошлом году.
 
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