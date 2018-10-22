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Как МАЗ потеснил конкурентов на украинском рынке

23.10.2018 07:35 — Разное | UDF  
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Минский автозавод обошел по продажам среднетоннажных грузовиков (CV) в Украине российский ГАЗ и за первые три квартала 2018 года почти догнал немецкий Volkswagen.

В автобусной и мини-бусовской нише белорусский производитель уже третий.

Об этом свидетельствует статистика по продажам новой автомобильной техники Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Согласно данным «Укравтопрома», в течение января-сентября 2018 года МАЗ реализовал на украинском рынке 667 грузовых автомобилей. По месяцам наибольшие объемы продаж пришлись на январь и февраль текущего года (соответственно, по 48 и 20 единиц) и после летнего спада – на сентябрь (31 автомобиль).

С этим показателем МАЗ занимает седьмое место – белорусский производитель намного обошел своего конкурента ГАЗ (578 автомобилей) и практически сравнялся с VW (669). Лидирует в сегменте французский Renault — зарегистрировано 1823 единицы техники. Он же (как и в Беларуси) является лидером по продажам легковых автомобилей.

Как МАЗ потеснил конкурентов на украинском рынке


В нише автобусов и мини-автобусов, благодаря нескольким контрактам с муниципалитетами Украины, МАЗ поднялся на третье место после бренда «Атаман» (производитель — «Черкасский автобус»), и Ford. При этом белорусский производитель опередил две украинские компании — Бориспольский автозавод, выпускающий мини-бусы под брендом «Эталон», и Часовоярский ремзавод, известный своей «Рутой».

Как МАЗ потеснил конкурентов на украинском рынке

 
 
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Минский автозавод обошел по продажам среднетоннажных грузовиков (CV) в Украине российский ГАЗ и почти догнал немецкий Volkswagen.
 
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