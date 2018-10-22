В дорогом доме установили опасную детскую площадку: Госстандарт запретил к ней подходить

Про один из самых проблемных домов Минска — детище ЗАО «Белкоммунстроймонтаж» — REALTY.TUT.BY писал в начале года. Дом по Сморговскому тракту, 9, — дорогой долгострой, со скрипом и недоделками жилую часть сдали в 2016-м, этим летом офисную часть и паркинги администрация приняла как самострой. То есть дом вроде готов окончательно. А недавно жильцов официально поставили перед фактом: на придомовую детскую площадку выходить запрещено — опасно.



Жилой дом и площадка на третьем этаже, над крышей офисной пристройки. Попасть на нее можно из дома — через третий этаж.

Откуда взялась опасная детская площадка?

— По документам, дом сдавался двумя пусковыми комплексами, — напоминает Олег Рачицкий, заместитель председателя товарищества собственников. — Первый — 108-квартирная жилая часть, второй — офисная пристройка с паркингами на первом этаже. Когда сдавали первый пусковой, в документах детской площадки не было. Не оказалось ее в документах и при приемке второго пускового комплекса. То есть она есть, но ее официально нет. Ее никто не принял в эксплуатацию.

Первый пусковой ТС долго не принимало на баланс из-за уймы недоделок: от текущих лоджий до отсутствия ливневки. Не хотело платить за чужой букет проблем. Отказалось принимать и второй пусковой — он вообще состоял из одних «косяков». Собственники офисов, заплатившие за помещения еще пять лет назад, давили на местную администрацию. Люди готовы были взять хоть какой полуфабрикат и самостоятельно его достроить. Районная администрация сдалась — приняла офисы и паркинг как самовольное строительство.

Детская площадка у ТС вызывала подозрения изначально: например, ограждением, смонтированным не по парапету. На это ТС обратило внимание изначально и нашло подтверждение тому, что застройщик схалтурил. Доступ к площадке от греха подальше закрыли. И попытались отыскать хоть какие-то документы на горки-маты-песочницы.



Такое ограждение у детской площадки. Какой ребенок не попытается полазить по бетонным блокам?

— Мы выяснили, что никто за детские площадки не отвечает. Из МЧС прислали бумаги, что в пожарном отношении площадка безопасна. Госстройнадзор нам советовал заказать экспертизу за счет ТС. Но ТС нашло путь попроще и подешевле. Прямо на крыше теремка — адрес сайта производителя этой площадки. Обратились к нему, получили документы по этому типу площадок. Из документов узнали: эту конструкцию вообще нельзя было устанавливать на эксплуатируемой кровле — она для земли.



Олег Рачицкий показывает площадку.



Маты даже не приклеены. И сама конструкция держится на честном слове.

— Площадка при установке на грунт глубоко бетонируется, — продолжает зампред ТС. — Тут вы видите — несущая конструкция практически не закреплена. Она фактически поставлена на крышу. Если присмотреться, ее уже перекосило. Сэкономлено на всем. Крепление балок внизу должно быть на трех саморезах — поставили два. Все крепления должны быть закрыты, чтобы дети не поранились — тут не везде заглушки. Видите, сиденья на качелях, другие элементы — из фанеры, но она в детских игровых комплексах не должна использоваться: намокает, разбухает, разваливается. Маты должны быть гораздо толще — такие, как здесь, на кровле использовать тоже нельзя… Несколько раз мы кольца от турника находили на площадке — они просто выкручивались из крепления. И так же закручивались обратно. Какая-то уличная ребятня умудрялась перелезть через ограждения входа, ведущего на площадку со стороны улицы. Катались и, возможно, падали с этими кольцами.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Добытый паспорт площадки ТС отдало в Госстандарт. А тот отреагировал требованием закрыть доступ на площадку.





Собственно, этой площадкой жильцы дома, ее оплатившие, не пользовались ни дня. Впрочем, даже самовольно попасть на нее детям из дома невозможно. Прямо в коридоре, ведущем на эксплуатируемую крышу, обосновалось товарищество собственников, а другого помещения попросту нет. Никто не думал заранее, где оно будет находиться. Если когда-нибудь площадку приведут в порядок, жильцам придется где-то снимать помещение, чтобы разместить товарищество.



Выход из подъезда, который временно заняло ТС, Детская площадка — за стеной.

Интересное, элитное даже расположение детской площадки — на крыше офисной части. Такое расположение, если площадка оборудована по всем нормам, идеально, детей можно выпускать на нее без опаски: автомобили по ней не ездят, чужой человек с улицы на нее не проникнет, бездомный котик в песочницу не нагадит. И если окна выходят на площадку — чадо будет постоянно под присмотром. Но тут застройщик идею загубил на корню.

С кого спрашивать новую площадку?

— Замены площадки не с кого требовать: застройщик в стадии ликвидации, 11 ноября будет уже окончательное решение суда. Вопрос остался к Госстройнадзору, к администрации и прочим, поставившим подписи под актом приемки дома: как они вообще его принимали? Площадка ведь стояла, когда сдавали жилую часть, — размышляет представитель ТС.

В товариществе показывают, какой должна была быть площадка по планам — их аж два. На первом (а его показывали дольщикам) — большой игровой комплекс, пластиковый. Площадка с кустами вдоль ограждения, с лужайкой-газоном.



Такой площадка планировалась — кусты, закрывающие ограждения парапета, несколько горок, скамейки с крышами, пластиковые песочницы

Жильцам застройщик оставил, повторимся, это:



Ни одного кустика. Бетон и деревянные песочницы.

— На обоих проектах — «зеленом» и «бетонном» — стоят одинаковые даты и подписи «выполнено по проекту», — демонстрирует товарищество.

В общем, зампред ТС подытоживает: «Есть решение администрации о вводе первого и второго пусковых комплексов. А значит, администрация посчитала, что здание в целом введено в эксплуатацию. В том числе и детская площадка. Мы обратились в прокуратуру в надежде, что она установит, кто виноват в том, что нам досталась опасная площадка, и кто ее должен заменить. И в коллективном обращении товарищество просит прокуратуру привлечь к ответвенности комиссию, подписавшую акт ввода дома в эксплуатацию».

Больше всего ТС не хочет снова скидываться на площадку. Только недавно жильцы узнали, что ремонт протекающих лоджий им обойдется в 40 тысяч рублей. А ведь продавали квартиры в этом доме и по 1650 долларов за квадратный метр.