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Из-за пожара в Витебске эвакуировали 40 человек
23.10.2018 09:06 — Разное | Аргументы и факты
Сообщение о пожаре в вентиляционной камере цеха металлообработки Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета» по пр-ту Московскому в Витебске поступило 22 октября в 10:50, сообщает
Еще до прибытия пожарных обслуживающий персонал эвакуировал 40 человек. Причина возгорания устанавливается.
В результате пожара повреждена тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты.
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Возгорание произошло на предприятии Витебского технологического университета.
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