Из-за пожара в Витебске эвакуировали 40 человек

‍Сообщение о пожаре в вентиляционной камере цеха металлообработки Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета» по пр-ту Московскому в Витебске поступило 22 октября в 10:50, сообщает БЕЛТА .

Еще до прибытия пожарных обслуживающий персонал эвакуировал 40 человек. Причина возгорания устанавливается.