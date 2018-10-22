ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно эксплуатировать бытовые котлы

23.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Гродненское областное управление Госпромнадзора информирует, что в этом году произошло 67 нештатных ситуаций: электроснабжения - 17, теплоснабжения - 9, водоснабжения - 35, очистные сооружения и канализационные сети - 6. За аналогичный период 2017 года - 75. Наибольшее количество таких ситуаций произошло в Минской области - 20, Гомельской области - 15 и Минске - 18.
Как правильно эксплуатировать бытовые котлы

Также допущены взрывы маломощного котельного оборудования (бытовых котлов) на твердом топливе, установленного в жилом секторе и организациях по причине нарушения правил их эксплуатации. В 2017 году произошло 12 случаев разрыва отопительного оборудования, в результате которых 1 человек погиб и 6 травмировано, в 2018 году – 3 случая, травмировано 3 человека.

Основное количество чрезвычайных происшествий происходит на начало отопительного сезона, для которого характерна плюсовая температура воздуха в дневное время.

Основная причина взрывов бытовых котлов в жилом секторе - превышение давления теплоносителя из-за замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках в случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь) непостоянно или при сквозняках.

До начала отопительного периода рекомендуется:

  • очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи, выполнить при необходимости их ремонт;
  • провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;
  • промыть систему отопления и заполнить ее водой;
  • убедиться в герметичности котла и системы отопления;
  • теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

  • убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления;
  • удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;
  • провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении какой-либо неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование оборудованием запрещается;
  • до начала розжига котла нужно открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Течение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру не растет;
  • если из контрольной линии заполнения расширительного бака вода не пошла, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае разжигать котел запрещается. Сначала необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии при открывании подпиточной линии потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру. Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел и удалить из котла горящее топливо в безопасное место. В этом случае система отопления не отогрета.

В целях предотвращения чрезвычайных происшествий рекомендуется:

  • работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только с помощью специализированных организаций;
  • работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

Ни в коем случае не используйте самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами.

П. В. АЛЬХИМОВИЧ, ведущий государственный инспектор Островецкого сектора надзора Гродненского областного управления Госпромнадзора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненское областное управление Госпромнадзора информирует, что в этом году произошло 67 нештатных ситуаций: электроснабжения - 17, теплоснабжения - 9,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как МАЗ потеснил конкурентов на украинском рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика