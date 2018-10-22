Как правильно эксплуатировать бытовые котлы

Гродненское областное управление Госпромнадзора информирует, что в этом году произошло 67 нештатных ситуаций: электроснабжения - 17, теплоснабжения - 9, водоснабжения - 35, очистные сооружения и канализационные сети - 6. За аналогичный период 2017 года - 75. Наибольшее количество таких ситуаций произошло в Минской области - 20, Гомельской области - 15 и Минске - 18.

Также допущены взрывы маломощного котельного оборудования (бытовых котлов) на твердом топливе, установленного в жилом секторе и организациях по причине нарушения правил их эксплуатации. В 2017 году произошло 12 случаев разрыва отопительного оборудования, в результате которых 1 человек погиб и 6 травмировано, в 2018 году – 3 случая, травмировано 3 человека.

Основное количество чрезвычайных происшествий происходит на начало отопительного сезона, для которого характерна плюсовая температура воздуха в дневное время.

Основная причина взрывов бытовых котлов в жилом секторе - превышение давления теплоносителя из-за замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках в случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь) непостоянно или при сквозняках.

До начала отопительного периода рекомендуется:

очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи, выполнить при необходимости их ремонт;

провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

промыть систему отопления и заполнить ее водой;

убедиться в герметичности котла и системы отопления;

теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления;

удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении какой-либо неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование оборудованием запрещается;

до начала розжига котла нужно открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Течение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру не растет;

если из контрольной линии заполнения расширительного бака вода не пошла, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае разжигать котел запрещается. Сначала необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии при открывании подпиточной линии потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру. Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел и удалить из котла горящее топливо в безопасное место. В этом случае система отопления не отогрета.

В целях предотвращения чрезвычайных происшествий рекомендуется:

работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только с помощью специализированных организаций;

работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

Ни в коем случае не используйте самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами.

П. В. АЛЬХИМОВИЧ, ведущий государственный инспектор Островецкого сектора надзора Гродненского областного управления Госпромнадзора.