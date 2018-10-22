Блеск и нищета: зарплату до 300 рублей и выше 2000 получает почти одинаковое количество работников

Чуть меньше 95 тысяч работников по всей стране получают больше 2000 рублей. Примерно столько же — около 86 тысяч — не зарабатывают и 300. Такие данные приведены в сборнике Белстата «Труд и занятость в Республике Беларусь». Речь в данном случае идет о начисленной зарплате за май 2018 года.

Каждый второй «богач» живет в столице. Согласно данным о распределении численности работников организаций по размерам начисленной заработной платы, в Минске зарплату свыше 2000 рублей получали 50,2 тысячи работников. По всей стране таких — 94,8 тысячи. Стоит отметить, что в этом случае статистика не учитывает зарплаты малых предприятий и микроорганизаций. Суммы приведены до уплаты налогов.



Скрин с сайта Белстата.

Как видим, меньше всего работников с зарплатой, превышающей 1000 «зеленых», в Могилевской области. С другой стороны, на Могилевщине меньше всего и тех, кому платят до 300 рублей.

Если же говорить о знаменитых «попиццот», то их имеют 15,7% работников организаций (или 677,2 тысячи человек).

Зарплату от 500,1 до 800 рублей платят 844,5 тысячи работников (или 32,1%). Почти четверть работников (622 тысячи) получают зарплату от 300 до 500 рублей.