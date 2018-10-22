ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чечерске пьяный водитель врезался в авто милиции и пытался скрыться с места происшествия

23.10.2018 09:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В ночь на 21 октября неработающий местный житель 1985 г.р., управляя автомашиной «Фольксваген Поло», совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ Чечерского РОВД. По внешним признакам, водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в фейсбук УВД Гомельского облисполкома.

Установлено, что мужчина на автомашине, принадлежащей местному жителю 1991 года рождения, который также находился в салоне и имел признаки алкогольного опьянения, двигался по ул. Гагарина районного центра. При движении по проезжей части он выехал на полосу встречного движения. В это время по этой же полосе двигался милицейский служебный автомобиль, осуществлявший патрулирование. Во избежание лобового столкновения милиционер-водитель съехал на обочину. В результате гражданская машина вначале ударилась в левое заднее крыло и колесо УАЗа, а затем в задний бампер другого гражданского автомобиля, стоящего на обочине. Пострадавших нет.

После столкновение водитель «Фольксвагена» попытался скрыться, однако был задержан милиционерами и доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация алкоголя в крови и в моче составила 2,64 и 3,44 промилле соответственно. Владелец транспортного средства от прохождения алкогольного освидетельствования отказался.


В отношении водителя составлено два административных протокола. Ранее он многократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений в сфере дорожной безопасности. Владелец «Фольксваген Поло» также привлечен к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 21 октября неработающий местный житель 1985 г.р., управляя автомашиной «Фольксваген Поло», совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ Чечерского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люстрадзён на сёньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика