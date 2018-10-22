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В Чечерске пьяный водитель врезался в авто милиции и пытался скрыться с места происшествия
В ночь на 21 октября неработающий местный житель 1985 г.р., управляя автомашиной «Фольксваген Поло», совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ Чечерского РОВД. По внешним признакам, водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в фейсбук УВД Гомельского облисполкома.
Установлено, что мужчина на автомашине, принадлежащей местному жителю 1991 года рождения, который также находился в салоне и имел признаки алкогольного опьянения, двигался по ул. Гагарина районного центра. При движении по проезжей части он выехал на полосу встречного движения. В это время по этой же полосе двигался милицейский служебный автомобиль, осуществлявший патрулирование. Во избежание лобового столкновения милиционер-водитель съехал на обочину. В результате гражданская машина вначале ударилась в левое заднее крыло и колесо УАЗа, а затем в задний бампер другого гражданского автомобиля, стоящего на обочине. Пострадавших нет.
После столкновение водитель «Фольксвагена» попытался скрыться, однако был задержан милиционерами и доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация алкоголя в крови и в моче составила 2,64 и 3,44 промилле соответственно. Владелец транспортного средства от прохождения алкогольного освидетельствования отказался.
В отношении водителя составлено два административных протокола. Ранее он многократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений в сфере дорожной безопасности. Владелец «Фольксваген Поло» также привлечен к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.
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В ночь на 21 октября неработающий местный житель 1985 г.р., управляя автомашиной «Фольксваген Поло», совершил столкновение со служебным автомобилем УАЗ Чечерского...
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