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Умер белорусский лингвист Федор Климчук
22 октября в Минске умер языковед, историк, лучший знаток языка и традиционной культуры Брестчины и Пинщины, Федор Климчук. Ему было 83 года.
Он осуществил две уникальные вещи: записал говоры сотен населенных пунктов Брестской области, а также перевел на говор своего родного села Симоновичы (Дрогичинский район Брестской области) Новый завет, а также произведения Гомера, Толстого и Гоголя.
Он был лауреатом Государственной премии Беларуси как один из соавторов Атласа белорусских говоров [Лексічны атлас беларускіх народных гаворак].
Родился в 1935 г. в регионе, который называл Загородье: плодородная равнина к северу от полесских болот. С детства его тянуло к науке. Получил педагогическое образование и на протяжении 14 лет работал в школах родной области. Уже тогда стал записывать диалекты, местные песни, поступил в аспирантуру Академии наук, а после успешной защиты диссертации присоединился к звездной команде Института языкознания.
Его знания о своем крае были энциклопедическими: одних только песен своего села он знал девять сотен.
На протяжении последнего года Федор Данилович, как говорят на его родине, был «нычоги», плох: он сильно болел, летом у него отнялись ноги. За ним ухаживала сестра.
Сергей Долгушев из «Спеўнага сходу» успел записать песни в исполнении Климчука и готовит к печати переиздание Евангелий в переводе на говор села Симоновичи.
Институт языкознания Академии наук, деятельности которого Федор Климчук отдал всю жизнь, сообщил, что прощание с ученым состоится 24 октября в 14.00 в ритуальном зале на ул. Ольшевского в Минске.
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22 октября в Минске умер языковед, историк, лучший знаток языка и традиционной культуры Брестчины и Пинщины, Федор Климчук. Ему было 83 года.
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