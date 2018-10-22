«Белорусская экономика более 450 долларов средней зарплаты потянуть не может…»

«Посулам этим уже более 10 лет. Сначала речь шла о 500 долларов, сейчас чаще говорят о 1000 рублей, так как каждому известно, что вес этого белорусского рубля может быть разным. То, что может быть 100о рублей – я не сомневаюсь, ведь декабрь особый месяц. Например, в 2017 году в декабре средняя зарплата по сравнению с зарплатой ноябрьской вырос на целых 18 процентов. Это означает, что для того, чтобы выполнить задание, – делается все возможное и невозможное. Каким образом – это уже не важно. […] Мы все время находимся в беличьем колесе. Мы сначала повышаем рублевые зарплаты, потом падает курс белорусского рубля. Опять средняя зарплата возвращается к 400 долларам, потом мы мужественными усилиями снова ее увеличиваем, и потом опять белорусский рубль падает… Ведь объективно без новых технологий, нового оборудования, наша белорусская экономика более 400-450 долларов потянуть не может…»





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Правительство в очередной раз заверило, что средняя зарплата белорусов достигнет 1000 рублей, при том еще до конца этого года! Мы спросили жителей Гродно , верят ли они в такие обещания.







