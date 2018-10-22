ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста Хашогги

23.10.2018 08:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Директор ЦРУ Джина Хаспел лично отправилась в Турцию для установления истины в деле убитого Джамаля Хашкаджи (Хашогги), сообщает Reuters и канал NBC News.



Как отмечает Reuters, до этого президент США Дональд Трамп, комментируя расследование гибели журналиста, отмечал, что у США в Турции «есть высокопоставленные сотрудники разведки», которые приступят к расследованию дела. 22 октября Трамп заявил, что неудовлетворен теми результатами расследования, которые были предоставлены Саудовской Аравией.

Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи ​(Хашогги) пропал 2 октября после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. Турецкие следователи провели осмотр дипломатического представительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. Генпрокуратура Саудовской Аравии по поручению короля проводит внутреннее расследование.


 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор ЦРУ Джина Хаспел лично отправилась в Турцию для установления истины в деле убитого Джамаля Хашкаджи (Хашогги), сообщает Reuters и канал NBC News.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии умер сооснователь Benetton Group Джильберто Бенеттон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика