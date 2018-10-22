Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста Хашогги









Как отмечает Reuters, до этого президент США Дональд Трамп, комментируя расследование гибели журналиста, отмечал, что у США в Турции «есть высокопоставленные сотрудники разведки», которые приступят к расследованию дела. 22 октября Трамп заявил, что неудовлетворен теми результатами расследования, которые были предоставлены Саудовской Аравией.





Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи ​(Хашогги) пропал 2 октября после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.





Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. Турецкие следователи провели осмотр дипломатического представительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. Генпрокуратура Саудовской Аравии по поручению короля проводит внутреннее расследование.



