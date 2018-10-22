В Италии умер сооснователь Benetton Group Джильберто Бенеттон









По данным агентства, перед смертью предприниматель долго болел и несколько дней назад был госпитализирован в городе Тревизо из-за пневмонии, позднее его состояние еще более ухудшилось.





По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло $2,7 млрд. Таким образом, он находился на 652-й строчке списка богатейших людей мира, и на 12-м месте — в списке богатейших людей Италии.





Джильберто был одним из четырех братьев и сестер семьи Бенеттон, основавших в 1965 году одноименную компанию и известный модный бренд. Главным основателем компании считается Лучано Бенеттон, изначально ставший работать в семейном магазине одежды чтобы помочь овдовевшей матери.





В июле 2018 года скончался младший представитель семейства Бенеттон — Карло. Причиной его смерти стал рак.