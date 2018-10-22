Украинский эксперт: Американская военная база должна быть не в Польше, а в Беларуси

Так он прокомментировал слова посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, который, отвечая на вопрос о базе США в Польше, заявил, что любое нападение на Беларусь будет расценено как нападение на Россию "со всеми вытекающими последствиями".





"Из всех соседних стран Россия – единственное государство, которое угрожает суверенитету Беларуси, является врагом этой страны и ее народа и даже не пытается это скрыть. Решайте сами. На территории Беларуси находится мощная российская военная группировка, которая способна за ограниченное время преодолеть сопротивление белорусских вооруженных сил, уничтожить их и создать условия для аннексии Беларуси Россией", – написал Портников.





По словам обозревателя, при президенте Беларуси Александре Лукашенко "Кремлю не нужно оккупировать соседнюю страну".





"Однако никакая диктатура не является вечной. Если следующий президент Беларуси не сможет стать таким же гарантом цивилизационной деградации этой страны, России никто и ничто не помешает использовать армию и ликвидировать Беларусь. А гауляйтером назначить какого-то Бабича – не впервой", – подчеркнул он.





Виталий Портников считает, что выздоровление белорусского общества начнется с осознания "простого неоспоримого факта", что Россия – единственный потенциальный агрессор для Беларуси.





"Ну а после этого осознания придется просто ждать. Ждать окончания диктатуры Лукашенко и ослабления России, после чего возникнут условия для изгнания российских войск с белорусской земли, надежного закрытия границы и присоединения Беларуси к НАТО. Американская военная база должна быть не в Польше. Она должна быть в Беларуси", – заявил обозреватель.





27 мая издание Onet со ссылкой на документ министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова выделить $1,5–2 млрд на создание постоянной американской военной базы на своей территории. В ходе сентябрьского визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда попросил президента США Дональда Трампа построить в Польше постоянную военную базу Соединенных Штатов и предложил назвать ее в честь американского лидера – Форт Трамп. По его мнению, эта база станет восточноевропейским бастионом против российской угрозы. В ответ Трамп заявил, что США относятся к постоянному военному присутствию в Польше "очень серьезно" и "размышляют" над предложением польского президента.