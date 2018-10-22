«Карательных» статей не будет, но риски остаются

пишет neg.by. Кроме того, очевидно, что такие требования НК были невыполнимы. Платить налоги дважды с одной и той же выручки (сначала в стране регистрации, потом – в РБ) часто просто нереально – сумма отчислений во все бюджеты может запросто превысить и прибыль, и выручку. В случае принятия эта норма мгновенно поставила бы вне закона тысячи руководителей предприятий-­экспортеров, создавших торговые дома и дочерние фирмы в других странах,neg.by. Кроме того, очевидно, что такие требования НК были невыполнимы. Платить налоги дважды с одной и той же выручки (сначала в стране регистрации, потом – в РБ) часто просто нереально – сумма отчислений во все бюджеты может запросто превысить и прибыль, и выручку.





Более того, действующее законодательство не предусматривает механизма исполнения предложенных к рассмотрению норм. Даже если бизнесмен хочет поставить свою иностранную фирму на учет, как белорусского налогоплательщика, он не сможет этого сделать: нет ни бланков, ни инструкций, позволяющих это сделать.





Решение убрать напугавшую биз­нес норму из проекта НК РБ принято в пятницу, 18 октября 2018 года, на расширенном заседании Совета по развитию предпринимательства с участием вице-премьера Александра Турчина, Министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, его зама Эллы Селицкой, представителей Минфина, Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. М.С. Кунявского, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП».





В чем была суть проблемы





Законодательство и так давало много возможностей поставить под сомнение реальный статус иностранного контрагента белорусских предприятий. Даже без планировавшихся изменений факт проживания директора или акционера зарубежной компании в РБ (а не в стране регистрации компании) мог вызвать очень много вопросов у наших налоговых и правоохранительных органов.





И дальнейшее расширение критериев признания таких бизнесов белорусскими налогоплательщиками напугало многих. По сути, претензии можно было предъявлять при наличии двух фактов: есть акционеры или топ-менеджеры из РБ, нет персонала и офиса по адресу регистрации. Даже при том, что иностранная организация реально ведет деятельность за рубежом. И даже если в нашу страну она ничего не поставляет и ничего здесь не закупает. Например, ООО, зарегистрированное на Кипре или в США, продает мобильные приложения через AppStore.





И в России, и на Западе несложно найти множество фирм с белорусскими корнями, к которым вполне можно будет предъявить претензии по формальным основаниям, а их белорусских акционеров обвинить в уклонении от уплаты налогов. И ездить в РФ или США собирать доказательства никто не должен был бы. Достаточно направить запрос в иностранную налоговую о соответствии фирмы формальным критериям.





На первый взгляд, это вполне соответствует практике экономически развитых стран. Даже со стороны юристов, обслуживающих белорусские предприятия и бизнесменов, звучали слова, признающие это обстоятельство.





Так, известный адвокат Виталь Коляда отметил, что эта норма давно существует во многих европейских государствах, а наше бизнес-сообщество хочет как-то выборочно внедрять в Беларуси английское право: что касается конвертируемых займов, опционов, корпоративных соглашений – это здорово. А вот когда речь заходит о налоговом резидентстве, то нам вдруг совсем не подходит британская же норма. Он процитировал фразу из законодательства этой страны: «Компании, которые не созданы на территории Объединенного Королевства, будут считаться его налоговыми резидентами, если контролируются или управляются с территории Объединенного Королевства».





Но правда и то, что эти нормы в Великобритании, Германии, США существуют в рамках совершенно другой правовой системы, где у бизнеса присутствует реальная возможность отстоять свою точку зрения в суде, даже если множество госорганов с ней не согласны. У нас же авторы нормы поставили множество людей на грань нарушения закона и одновременно забыли предоставить им легальный механизм исполнения требований НК РБ.





Юрист, адвокат, антикризисный управляющий и руководитель компании «МК-Консалтинг» Михаил Кирилюк ответил коллеге:





«Да, это общемировая тенденция. Ничего против этого не скажешь. Но существует аргументированная критика этой статьи НК РБ. Не прописан механизм реализации имеющихся в ней требований к налогоплательщикам. Действительно, что конкретно нужно делать зарубежной компании, контролируемой из Беларуси? Становиться на налоговый учет в РБ? С какого дня возникает такая обязанность? В налоговой инспекции не знают, как это делать и делать ли вообще. Сдавать декларации и отчеты по законодательству РБ при отсутствии белорусского бухучета на этих предприятиях? Вести белорусский и иностранный учет параллельно? И налоги платить в два бюджета?»





Кому и чем угрожала новая редакция статей НК





Под ударом оказывались ИТ-ком­пании, работающие на зарубежных рынках; транспортные бизнесы, массово владеющие юрлицами в РФ и государствах ЕС (иначе многие из них вообще не смогли бы нормально функционировать); предприятия, в т.ч. государственные, имеющие собственные торговые дома в России и других странах.





По сути, ст.ст. 15–16 новой редакции НК ставили под сомнение легальную работу многих крупных экспортеров, а их руководителей через пару месяцев можно было бы арестовывать за уклонение от уплаты налогов.





Кроме того, формулировки новой редакции НК вступали в противоречие с нормами Декрета Президента № 8, который содержит следующую формулировку:





«Резиденты Парка высоких технологий вправе выступать учредителями (участниками, акционерами) организаций, создаваемых (созданных) за рубежом, участвовать в управлении ими, в том числе с территории Республики Беларусь, в порядке, предусмотренном законодательством соответствующих зарубежных государств. Данное право распространяется также на участников (акционеров) резидентов Парка высоких технологий».





А нормы, содержащиеся в Декрете, имеют приоритет перед статьями НК.





Что в итоге?





Да, одиозная норма законом не станет. Бизнес очень позитивно воспринял это решение высших чиновников.





Адвокат, старший партнер юр­фирмы «Алейников и партнеры» Денис Алейников описал в соцсетях ситуацию следующими словами: «Это хороший пример работы Совета [по развитию предпринимательства. – Прим. «ЭГ»] и хороший пример на тему «государство и бизнес слышат друг друга». Полагаю, таких хороших примеров скоро будет больше».





Учредитель портала TUT.BY Юрий Зиссер также прокомментировал новость радостно: «Слава богу!!! А то я уже так расстроился. Правая рука не знала, что творила левая».





Но действительно ли отечественным владельцам иностранных компаний можно расслабиться? Если мы вспомним целую плеяду уголовных дел против белорусских бизнесменов, то увидим, что ситуация остается неоднозначной. Что легло в основу уголовного дела Александра Кныровича? Среди прочих обвинений были претензии к российскому торговому дому его холдинга, многие сделки с которым признали недействительными. Имен­но вследствие этого образовалась огромная сумма недоплаченных налогов.





В чем обвиняли Александра Муравьева? Одна из ключевых претензий – закупка запчастей для ОАО «Мотовело» через собственную компанию в Австрии. При том, что наценка составляла 10% и едва покрывала издержки на эту операцию и, как показали дальнейшие события, совсем не компенсировала риски, с ней связанные. Более того, на тот момент действовал запрет на перевод предоплаты в валюте за рубеж. А китайские поставщики в долг отгружать запчасти белорусскому заводу не станут. И иначе, как через такую «карманную» фирму, Муравьев закупить комплектующие в КНР никак не мог. Тем не менее он был осужден за уклонение от уплаты налогов по этому эпизоду.









Другие, но чем-то похожие истории были с целой группой поставщиков средств защиты растений и других товаров для АПК.





Расслабиться на какое-то время могут разве что айтишники, работающие в рамках ПВТ. Для остальных ситуация все равно несет риски. Особенно, если подконтрольные белорусам иностранные фирмы что-то поставляют в Беларусь или получают из нашей страны.







