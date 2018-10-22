Моуринью о слухах на свой счет





передает Oxu.Az со сссылкой на «Советский спорт». ОбOxu.Az со сссылкой на «Советский спорт».





Наставник «красных дьяволов» заявил, что не намерен уходить из нынешнего клуба.





«Нет, я счастлив здесь. Буду счастлив доработать до конца контракта и с радостью останусь потом. Я думаю только о «Манчестер Юнайтед», - рассказал португальский специалист Squawka.





Моуринью являлся главным тренером «сливочных» три года.





Ранее сообщалось, что бывший футболист «Реала» Сантьяго Солари — фаворит среди кандидатов на пост наставника испанской команды в том случае, если будет уволен нынешний главный тренер Хулен Лопетеги.



