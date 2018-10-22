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Моуринью о слухах на свой счет

23.10.2018 08:39 — Разное | Партизан  
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в мадридский «Реал».


Об передает Oxu.Az со сссылкой на «Советский спорт».

Наставник «красных дьяволов» заявил, что не намерен уходить из нынешнего клуба.

«Нет, я счастлив здесь. Буду счастлив доработать до конца контракта и с радостью останусь потом. Я думаю только о «Манчестер Юнайтед», - рассказал португальский специалист Squawka.

Моуринью являлся главным тренером «сливочных» три года.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Реала» Сантьяго Солари — фаворит среди кандидатов на пост наставника испанской команды в том случае, если будет уволен нынешний главный тренер Хулен Лопетеги.


 
 
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в мадридский «Реал».
 
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