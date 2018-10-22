|
Моуринью о слухах на свой счет
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в мадридский «Реал».
Об
Наставник «красных дьяволов» заявил, что не намерен уходить из нынешнего клуба.
«Нет, я счастлив здесь. Буду счастлив доработать до конца контракта и с радостью останусь потом. Я думаю только о «Манчестер Юнайтед», - рассказал португальский специалист Squawka.
Моуринью являлся главным тренером «сливочных» три года.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Реала» Сантьяго Солари — фаворит среди кандидатов на пост наставника испанской команды в том случае, если будет уволен нынешний главный тренер Хулен Лопетеги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в мадридский «Реал».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)