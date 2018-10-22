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Права бизнесменов защитят с помощью мониторинга
Систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса планируется создать в Беларуси, сообщил министр экономики Дмитрий КРУТОЙ.
Равные условия на рынке для всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности, – один из основных принципов работы в сегменте МСП.
«Считаем, что здесь очень важным инструментом будет оценка регулирующего воздействия. Наше министерство является координирующим центром. Я могу гарантировать, что к февралю, когда этот инструмент у нас заработает, будет создана полноценная система мониторинга всех решений госорганов, которые будут препятствовать или ущемлять права бизнеса», – приводит
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения штрафов для чиновников за антиконкурентные действия, министр добавил, что это будет прописано в Программе развития конкуренции в Республике Беларусь – данный документе сейчас готовится.
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Систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса планируется создать в Беларуси, сообщил министр экономики Дмитрий КРУТОЙ.
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