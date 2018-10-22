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Под Борисовом пропавшую пенсионерку нашли с помощью тепловизора в поле

23.10.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) «Ангел». Днем 21 октября из больницы в агрогородке Зембин ушла пожилая женщина, страдающая смешанной деменцией.

Уже ночью волонтеры, занимавшиеся поисками, увидели в поле силуэт, и, благодаря тепловизору, установили, что это человек.

«Женщину нашли в нескольких километрах от больницы в одной ночной рубашке, в больничном халате и в тапочках, с учетом того, что ночь было очень холодной, счет спасения её жизни шел на минуты», – сказано в сообщении ПСО «Ангел».


Отмечается, что из-за своей болезни женщина не могла вспомнить дорогу в больницу либо домой. У нее диагностировано сильное переохлаждение, в настоящее время она проходит лечение в больнице, пишет belnovosti.by



 
 
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Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) «Ангел». Днем 21 октября из больницы в агрогородке Зембин ушла пожилая женщина, страдающая смешанной деменцией.
 
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