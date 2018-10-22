Под Борисовом пропавшую пенсионерку нашли с помощью тепловизора в поле

Уже ночью волонтеры, занимавшиеся поисками, увидели в поле силуэт, и, благодаря тепловизору, установили, что это человек.





«Женщину нашли в нескольких километрах от больницы в одной ночной рубашке, в больничном халате и в тапочках, с учетом того, что ночь было очень холодной, счет спасения её жизни шел на минуты», – сказано в сообщении ПСО «Ангел».









belnovosti.by Отмечается, что из-за своей болезни женщина не могла вспомнить дорогу в больницу либо домой. У нее диагностировано сильное переохлаждение, в настоящее время она проходит лечение в больнице, пишет







