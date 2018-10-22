Фотофакт: Могилевчанка показала страшную общагу

mspring.online уже показывал, в каких условиях иногда заставляют жить людей в общежитиях.

Похоже, проблема с общагами в Могилеве хроническая.





В комментариях под постом Жанны Галеметдиновой часть пользователей посоветовала жителям воспользоваться краской и самим привести в порядок коридоры и санузлы.





Однако есть подозрение, что такого бардака быть не должно – как правило, в оплату за пользование общежитием входит также капитальный ремонт.



