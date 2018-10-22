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Фотофакт: Могилевчанка показала страшную общагу

23.10.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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Жанна Галяметдинова распространила по городским группам ВКонтакте фотографии общежития №16 КУП ЖРЭУ Ленинского района. Располагается оно по улице Ямницкой, 71.
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mspring.online уже показывал, в каких условиях иногда заставляют жить людей в общежитиях.

Похоже, проблема с общагами в Могилеве хроническая.

В комментариях под постом Жанны Галеметдиновой часть пользователей посоветовала жителям воспользоваться краской и самим привести в порядок коридоры и санузлы.

Однако есть подозрение, что такого бардака быть не должно – как правило, в оплату за пользование общежитием входит также капитальный ремонт.


 
Теги: Могилев
 
 
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Жанна Галяметдинова распространила по городским группам ВКонтакте фотографии общежития №16 КУП ЖРЭУ Ленинского района. Располагается оно по улице Ямницкой, 71.
 
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