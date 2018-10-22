Все в окопы! РПЦ приостановила участие в работе Комиссии по диалогу с Католической Церковью

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы отношений между Московским Патриархатом и Католической Церковью. Особое внимание было обращено на церковную ситуацию в Украине. Российский иерарх познакомил Святейшего Отца с решениями, принятыми Синодом РПЦ 15 октября в столице Беларуси.





Митрополит Иларион отметил, что в связи с действиями Константинопольского Патриархата Русская Православная Церковь «вынуждена приостановить участие в работе Смешанной международной комиссии по теологическим диалога между Католической и Православной Церквями.





Тем не менее, как подчеркнул российский иерарх, двусторонние отношения между Московским Патриархатом и Католической Церковью будут развиваться и дальше.





В Ватикане предвидели возможность такого шага со стороны Русской Православной Церкви.



