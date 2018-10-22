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Все в окопы! РПЦ приостановила участие в работе Комиссии по диалогу с Католической Церковью

23.10.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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В Ватикане состоялась встреча главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) с Папой Римским Франциском.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы отношений между Московским Патриархатом и Католической Церковью. Особое внимание было обращено на церковную ситуацию в Украине. Российский иерарх познакомил Святейшего Отца с решениями, принятыми Синодом РПЦ 15 октября в столице Беларуси.

Митрополит Иларион отметил, что в связи с действиями Константинопольского Патриархата Русская Православная Церковь «вынуждена приостановить участие в работе Смешанной международной комиссии по теологическим диалога между Католической и Православной Церквями.

Тем не менее, как подчеркнул российский иерарх, двусторонние отношения между Московским Патриархатом и Католической Церковью будут развиваться и дальше.

В Ватикане предвидели возможность такого шага со стороны Русской Православной Церкви.

 
 
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В Ватикане состоялась встреча главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) с Папой Римским...
 
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