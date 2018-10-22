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Беларусь по продолжительности жизни в 2040-м году займет 88-е место в мире

23.10.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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По данным на 2016 год Беларусь занимала по продолжительности жизни 98-е место в мире из 196 государств.

Такие данные содержатся в новом исследовании Института измерения и оценки здоровья (IHME) Университета Вашингтона. Эксперты института изучили, какова будет продолжительность жизни в 196-ти странах мира в 2040-м году.

Согласно данным IHME, в 2016 году Беларусь в мировом рейтинге занимала 98-ю строчку с показателем средней продолжительности жизни 73,6 года. По прогнозам экспертов, в 2040-м году этот показатель в Беларуси возрастет до 78,2 лет. В этом случае страна окажется на 88-м месте в рейтинге.

В исследовании также представлены лучший и худший сценарии, учитывающие различные позитивные и негативные тенденции. В соответствии с лучшим сценарием в 2040-м году люди в Беларуси будут жить 82,8 года, а страна окажется на 72-й позиции рейтинга. По худшему сценарию средний возраст белорусов окажется 74,8 года, а государство займет 92-ю строчку.

Безусловно, радует то, что даже при худшем варианте развития событий, в 2040-м году наши соотечественники будут жить дольше, чем сейчас.

Первое же место в рейтинге в 2040 году по продолжительности жизни, как полагают исследователи, будет принадлежать Испании. Там средняя продолжительность жизни составит 85,8 года, хотя в 2016 году средняя продолжительность жизни там была 82,9 года, что являлось 4-м результатом в мире. Япония же, занявшая первое место в 2016 году (средняя продолжительность жизни 83,7 года), отступит в 2040-м году на второе место со средним показателем 85,7 года.

В первую пятерку рейтинга 2040-го года войдут также Сингапур, Швейцария и Португалия.


Среди стран-соседей Беларуси места в возрастном рейтинге будущего распределяться следующим образом. Польша окажется на 35-м месте (82,6 года), Латвия на 66-м (79,7 года), Литва на 74-м (78,9 года), Россия на 116-м (75,6 года), а Украина на 127-м (74,5 года).

Как написано в исследовании, существует «большой потенциал для изменения нисходящей траектории здоровья» путем устранения ключевых факторов риска, изменения уровня образования и дохода на душу населения.

«Будущее здоровья в мире не предопределено, и существует широкий диапазон правдоподобных траекторий», - сказал доктор Кайл Форман, директор по научным исследованиям Института измерения и оценки здоровья в Вашингтонском университете. 

 
 
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По данным на 2016 год Беларусь занимала по продолжительности жизни 98-е место в мире из 196 государств.
 
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