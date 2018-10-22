Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник из-за ветра

Причиной штормового предупреждения стали прогнозы синоптиков, которые пообещали сильный ветер по большей части нашей страны. Ветер преимущественно ожидается западный и юго-западный, силой от 5 до 10 м/с. Местами его порывы могут достигать 14 м/с. Во второй половине дня в юго-западной части страны он усилится до 15-20 м/с.





В ночное время столбик термометра будет колебаться в пределах от 0 до +6 градусов, в дневное время температура воздуха может составить от +5… до +11 °С.





По данным метеорологов, сильный ветер сохранится также 24 и 26 октября, возможно, он даже усилится. Останутся и дожди, однако заморозков бояться не стоит: температура ночью не будет опускаться ниже +1 градуса, максимально она поднимется до +6. Днем столбик термометра будет находиться в пределах +3…+9°С.





Осенью в этом году в стране были побиты многолетние температурные рекорды, однако зима все-таки уже приближается: первый снег ожидается уже на этой неделе.



