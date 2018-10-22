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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник из-за ветра

23.10.2018 08:04 — Разное | Партизан  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Причиной штормового предупреждения стали прогнозы синоптиков, которые пообещали сильный ветер по большей части нашей страны. Ветер преимущественно ожидается западный и юго-западный, силой от 5 до 10 м/с. Местами его порывы могут достигать 14 м/с. Во второй половине дня в юго-западной части страны он усилится до 15-20 м/с. 

В ночное время столбик термометра будет колебаться в пределах от 0 до +6 градусов, в дневное время температура воздуха может составить от +5… до +11 °С.

По данным метеорологов, сильный ветер сохранится также 24 и 26 октября, возможно, он даже усилится. Останутся и дожди, однако заморозков бояться не стоит: температура ночью не будет опускаться ниже +1 градуса, максимально она поднимется до +6. Днем столбик термометра будет находиться в пределах +3…+9°С.

Осенью в этом году в стране  были побиты многолетние температурные рекорды, однако зима все-таки уже приближается: первый снег ожидается уже на этой неделе.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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