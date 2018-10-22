ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке все-таки снесли старое здание, несмотря на протесты жителей города

23.10.2018 07:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход активистов к местным властям и публикации в СМИ. По документам здание было датировано 1946 годом, однако слуцкие историки утверждают, что дом построен в XIX веке.


Фото: Інфа-Кур'ер.

В Слуцке разрушили старинное здание, несмотря на протесты жителей города и знаменитых выходцев из него 

Сегодня утром, 22 октября, в Слуцке на территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход активистов к местным властям и публикации в СМИ. По документам здание было датировано 1946 годом, однако слуцкие историки утверждают, что дом построен в XIX веке.

Слуцкие краеведы говорят, что оно построено в стиле «кирпичной архитектуры», распространённом в конце XIX — начале XX века. При его строительстве использовались кирпичи с надписью «Безверховичи». Их выпускали в окрестностях Слуцка до 1930-х годов.

Здание решили сносить, так как оно находится в «аварийном состоянии», а ремонтировать его дорого. Плюс ко всему оно не имеет официального статуса памятника архитектуры и по документам построено в 1946 году.

вухэтажный дом планировали безвозмездно передать городу, но «две проведенные экспертизы подтвердили его аварийность и необходимость больших денежных вложений для его восстановления».


Люди пытались противостоять сносу дома, чтобы город не утратил одно из немногих и зримых свидетельств своей старины. Вот что писал, к примеру, Илья Сильчуков, звезда оперы:

Друзья ,помогите спасти здание 19-го века от сноса!В Слуцке-моей малой Родине -городе с 900-летней историей,не более 10 зданий старше 100 лет осталось!!!Но Белтелекому на это плевать...подпишите петицию и сделайте репост!




Они были готовы помочь найти инвесторов для ремонта здания. После восстановления его можно было использовать как культурную площадку, пишет НН.

Однако утром 22 октября Слуцк, который имеет более чем 900-летнюю историю, лишился одного из немногих старых зданий. Сейчас город практически полностью состоит из советской застройки. Причем часть своего облика он утратил не только во Второй мировой войне, но и в мирное время.





 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Дети и безопасность» пройдет на БЖД с 23 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика