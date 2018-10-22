В Слуцке все-таки снесли старое здание, несмотря на протесты жителей города

Фото: Інфа-Кур'ер.

В Слуцке разрушили старинное здание, несмотря на протесты жителей города и знаменитых выходцев из него

Сегодня утром, 22 октября, в Слуцке на территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход активистов к местным властям и публикации в СМИ. По документам здание было датировано 1946 годом, однако слуцкие историки утверждают, что дом построен в XIX веке.

Слуцкие краеведы говорят, что оно построено в стиле «кирпичной архитектуры», распространённом в конце XIX — начале XX века. При его строительстве использовались кирпичи с надписью «Безверховичи». Их выпускали в окрестностях Слуцка до 1930-х годов.

Здание решили сносить, так как оно находится в «аварийном состоянии», а ремонтировать его дорого. Плюс ко всему оно не имеет официального статуса памятника архитектуры и по документам построено в 1946 году.

вухэтажный дом планировали безвозмездно передать городу, но «две проведенные экспертизы подтвердили его аварийность и необходимость больших денежных вложений для его восстановления».





Люди пытались противостоять сносу дома, чтобы город не утратил одно из немногих и зримых свидетельств своей старины. Вот что писал, к примеру, Илья Сильчуков, звезда оперы:

Друзья ,помогите спасти здание 19-го века от сноса!В Слуцке-моей малой Родине -городе с 900-летней историей,не более 10 зданий старше 100 лет осталось!!!Но Белтелекому на это плевать...подпишите петицию и сделайте репост!













Они были готовы помочь найти инвесторов для ремонта здания. После восстановления его можно было использовать как культурную площадку, пишет НН.

Однако утром 22 октября Слуцк, который имеет более чем 900-летнюю историю, лишился одного из немногих старых зданий. Сейчас город практически полностью состоит из советской застройки. Причем часть своего облика он утратил не только во Второй мировой войне, но и в мирное время.











