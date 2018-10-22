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В Слуцке все-таки снесли старое здание, несмотря на протесты жителей города
На территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход активистов к местным властям и публикации в СМИ. По документам здание было датировано 1946 годом, однако слуцкие историки утверждают, что дом построен в XIX веке.
Фото: Інфа-Кур'ер.
В Слуцке разрушили старинное здание, несмотря на протесты жителей города и знаменитых выходцев из него
Сегодня утром, 22 октября, в Слуцке на территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход активистов к местным властям и публикации в СМИ. По документам здание было датировано 1946 годом, однако слуцкие историки утверждают, что дом построен в XIX веке.
Слуцкие краеведы говорят, что оно построено в стиле «кирпичной архитектуры», распространённом в конце XIX — начале XX века. При его строительстве использовались кирпичи с надписью «Безверховичи». Их выпускали в окрестностях Слуцка до 1930-х годов.
Здание решили сносить, так как оно находится в «аварийном состоянии», а ремонтировать его дорого. Плюс ко всему оно не имеет официального статуса памятника архитектуры и по документам построено в 1946 году.
вухэтажный дом планировали безвозмездно передать городу, но «две проведенные экспертизы подтвердили его аварийность и необходимость больших денежных вложений для его восстановления».
Люди пытались противостоять сносу дома, чтобы город не утратил одно из немногих и зримых свидетельств своей старины. Вот что писал, к примеру, Илья Сильчуков, звезда оперы:
Друзья ,помогите спасти здание 19-го века от сноса!В Слуцке-моей малой Родине -городе с 900-летней историей,не более 10 зданий старше 100 лет осталось!!!Но Белтелекому на это плевать...подпишите петицию и сделайте репост!
Они были готовы помочь найти инвесторов для ремонта здания. После восстановления его можно было использовать как культурную площадку,
Однако утром 22 октября Слуцк, который имеет более чем 900-летнюю историю, лишился одного из немногих старых зданий. Сейчас город практически полностью состоит из советской застройки. Причем часть своего облика он утратил не только во Второй мировой войне, но и в мирное время.
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На территории за центральной почтой и филиалом «Белтелеком» снесли старинное двухэтажное здание. Не помогла петиция, созданная активистами, а также поход...
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