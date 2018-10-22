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В почтовом ящике Сороса нашли бомбу
23.10.2018 09:40 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
22 октября во второй половине дня взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Джорджа Сороса.
Самого бизнесмена дома не было, сообщают
Джордж Сорос – американский инвестор, трейдер и финансист. Его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов.
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22 октября во второй половине дня взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Джорджа Сороса.
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