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В почтовом ящике Сороса нашли бомбу

23.10.2018 09:40 — Разное | Ежедневник  
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В почтовом ящике Сороса нашли бомбу

фото: ria.ru

22 октября во второй половине дня взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Джорджа Сороса.

Самого бизнесмена дома не было, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщаетThe Wall Street Journal. Сотрудник резиденции отнес пакет на безопасное расстояние в лесопарк и вызвал полицию. Специалисты обезвредили бомбу.

Джордж Сорос – американский инвестор, трейдер и финансист. Его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов.

 
 
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22 октября во второй половине дня взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Джорджа Сороса.
 
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