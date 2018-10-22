В почтовом ящике Сороса нашли бомбу

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22 октября во второй половине дня взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Джорджа Сороса.

Самого бизнесмена дома не было, сообщают «Ведомости » со ссылкой на сообщаетThe Wall Street Journal. Сотрудник резиденции отнес пакет на безопасное расстояние в лесопарк и вызвал полицию. Специалисты обезвредили бомбу.

Джордж Сорос – американский инвестор, трейдер и финансист. Его состояние оценивается в 8,3 млрд долларов.