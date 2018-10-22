ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британия потратит 100 миллионов фунтов на противодействие российской политике

23.10.2018 09:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Британия потратит 100 миллионов фунтов на противодействие российской политике

фото: rbc.ru

Несмотря на то, что доказательств результативного влияния России на политику Соединенном Королевстве найдено не было, британское правительство будет продолжать сотрудничать с иностранными партнерами для противодействия дезинформации со стороны РФ.

Доклад для правительства об угрозе «фейковых новостей» и иностранного вмешательства России в июле подготовил британский парламент, пишет РБК. В частности, парламентарии напомнили, что в ноябре 2017 г. глава правительства Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы.

Изучив доклад, британское правительство отметило, что доказательств вмешательства России в политику Великобритании не найдено. Хотя и отметило, что с момента атаки в Солсбери зафиксировано несколько десятков ложных и вводящих в заблуждение новостей, связанных с этим событием.

Также в правительстве отметили, что Великобритания будет продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. В ближайшие пять лет на борьбу с российским вмешательством будет потрачено 100 млн фунтов. Эти средства пойдут на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями.

 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что доказательств результативного влияния России на политику Соединенном Королевстве найдено не было, британское правительство будет продолжать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блеск и нищета: зарплату до 300 рублей и выше 2000 получает почти одинаковое количество работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика