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Британия потратит 100 миллионов фунтов на противодействие российской политике
23.10.2018 09:23 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Несмотря на то, что доказательств результативного влияния России на политику Соединенном Королевстве найдено не было, британское правительство будет продолжать сотрудничать с иностранными партнерами для противодействия дезинформации со стороны РФ.
Доклад для правительства об угрозе «фейковых новостей» и иностранного вмешательства России в июле подготовил британский парламент, пишет
Изучив доклад, британское правительство отметило, что доказательств вмешательства России в политику Великобритании не найдено. Хотя и отметило, что с момента атаки в Солсбери зафиксировано несколько десятков ложных и вводящих в заблуждение новостей, связанных с этим событием.
Также в правительстве отметили, что Великобритания будет продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. В ближайшие пять лет на борьбу с российским вмешательством будет потрачено 100 млн фунтов. Эти средства пойдут на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями.
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Несмотря на то, что доказательств результативного влияния России на политику Соединенном Королевстве найдено не было, британское правительство будет продолжать...
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