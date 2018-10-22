Британия потратит 100 миллионов фунтов на противодействие российской политике



фото: rbc.ru

Несмотря на то, что доказательств результативного влияния России на политику Соединенном Королевстве найдено не было, британское правительство будет продолжать сотрудничать с иностранными партнерами для противодействия дезинформации со стороны РФ.

Доклад для правительства об угрозе «фейковых новостей» и иностранного вмешательства России в июле подготовил британский парламент, пишет РБК . В частности, парламентарии напомнили, что в ноябре 2017 г. глава правительства Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы.

Изучив доклад, британское правительство отметило, что доказательств вмешательства России в политику Великобритании не найдено. Хотя и отметило, что с момента атаки в Солсбери зафиксировано несколько десятков ложных и вводящих в заблуждение новостей, связанных с этим событием.

Также в правительстве отметили, что Великобритания будет продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. В ближайшие пять лет на борьбу с российским вмешательством будет потрачено 100 млн фунтов. Эти средства пойдут на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями.



