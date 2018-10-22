Возможно, сгибаемый смартфон Samsung представят уже в следующем месяце

Компания Samsung опубликовала небольшое видео, намекающее на скорый анонс складывающегося (или сгибаемого) смартфона. Об этом пишет The Verge.

The crossroads between the present and the future — Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18

Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWee — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 18 октября 2018 г.

В ролике, появившимся в официальном аккаунте Samsung в Twitter, показывается анимированное изображение раскладывающегося устройства. Там же говорится: «Перекресток между настоящим и будущим — Samsung Developer Conference — это место, где вы сможете получить знания о самых передовых технологиях».

Samsung Developer Conference, или конференция для разработчиков, начнется седьмого ноября в Сан-Франциско (США). Ранее на возможный анонс сгибаемого смартфона осенью намекал Донг Джин Ко (DJ Koh), глава мобильного подразделения Samsung Electronics.

Правда на презентацию полноценного коммерческого смартфона, по словам The Verge, рассчитывать вряд ли стоит. Скорее всего, производитель ограничится показом прототипа и/или программного обеспечения для подобного аппарата.

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