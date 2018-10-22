В Мозыре пьяный житель Любани на машине друга пытался удрать от ГАИ. Не вышло

Нетрезвый молодой человек на машине друга устроил погоню по улицам ночного Мозыря. Кадрами преследования с журналистами телеканала «Мозырь» поделились в ГАИ.





20 октября, около трех ночи, от одного из мозырских развлекательных центров резво, шумно и с пробуксовкой стартанул Opel, чем и привлек внимание инспекторов ГАИ. Требование об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня.

Когда водитель понял, что оторваться от инспекторов не получится, бросил машину и попытался убежать, но тут же был задержан.

За рулем был 21-летний житель Любани, которого командировали на работу в Калинковичи. Свой выходной он решил провести в Мозыре, для этого взял у друга машину.

В отношении молодого человека составили сразу несколько протоколов, а машину приятеля отправили на штрафстоянку.