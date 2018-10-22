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Порядок включения систем теплоснабжения с началом осенне-зимнего периода

23.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Решения о сроках начала осенне-зимнего периода принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами. Определение сроков включения отопления должно соответствовать требуемым температурам наружного воздуха по областям республики, а также на прогнозах государственного учреждения «Республиканский гидрометеорологический центр».

  Включение систем отопления объектов производится в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:

  а) для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек - при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10°С и ниже;

  б) для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений - при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8°С и ниже;

  в) для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов - по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после включения отопления жилых домов.

  Графики включения отопления с началом осенне-зимнего периода составляются согласно следующей очередности подключения потребителей тепловой энергии:

  1 - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи, государственные архивы, библиотеки;

  2 - жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;

  3 - общественные и административные здания;

  4 - промышленные предприятия и прочие организации.

  Включение систем теплопотребления каждого потребителя производится согласно графику энергоснабжающей организации при обязательном наличии паспорта и акта готовности к работе в осенне-зимний период, зарегистрированного в органе Госэнергонадзора.

  Эксплуатирующие организации совместно с энергоснабжающей организацией производят подключение и регулировку сетей, ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с договором теплоснабжения и актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  Петр Мацкевич,

  старший инспектор Пинского МРО

 
 
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  Решения о сроках начала осенне-зимнего периода принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами. Определение сроков включения...
 
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