Порядок включения систем теплоснабжения с началом осенне-зимнего периода

Решения о сроках начала осенне-зимнего периода принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами. Определение сроков включения отопления должно соответствовать требуемым температурам наружного воздуха по областям республики, а также на прогнозах государственного учреждения «Республиканский гидрометеорологический центр».

Включение систем отопления объектов производится в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:

а) для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек - при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10°С и ниже;

б) для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений - при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8°С и ниже;

в) для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов - по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после включения отопления жилых домов.

Графики включения отопления с началом осенне-зимнего периода составляются согласно следующей очередности подключения потребителей тепловой энергии:

1 - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи, государственные архивы, библиотеки;

2 - жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;

3 - общественные и административные здания;

4 - промышленные предприятия и прочие организации.

Включение систем теплопотребления каждого потребителя производится согласно графику энергоснабжающей организации при обязательном наличии паспорта и акта готовности к работе в осенне-зимний период, зарегистрированного в органе Госэнергонадзора.

Эксплуатирующие организации совместно с энергоснабжающей организацией производят подключение и регулировку сетей, ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения в соответствии с договором теплоснабжения и актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Петр Мацкевич,

старший инспектор Пинского МРО