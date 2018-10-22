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Традиции Гомельской области представят на Форуме регионов Беларуси и Украины

23.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Традиции Гомельской области представят на Форуме регионов Беларуси и Украины
Уникальные обряды, традиции, обычаи представят районы Гомельской области на подворьях в городе мастеров, который развернется во время I Форума регионов Беларуси и Украины 25-26 октября в Гомеле, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало, передает корреспондент БЕЛТА.

«На улице Кожара Гомеля гости и участники форума смогут познакомиться с культурным потенциалом нашей страны, Гомельского региона. Более чем на 20 подворьях районы области расскажут об уникальных традициях, обычаях, обрядах, играх, свои работы представят ремесленники. Встречать гостей будут также творческие коллективы, которые готовят интересные музыкальные подарки. Это будет настоящий город мастеров, который оставит у гостей добрую память и яркие впечатления», — сказала Ирина Довгало.

Более 500 артистов из Беларуси и Украины примут участие в концерте дружбы 25 октября. На сцену общественно-культурного центра выйдут Саша Немо, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, ансамбли «Сябры», «Сваякi», академический народный хор имени Г.И.Цитовича, вокальная группа «Чистый голос», коллектив «Чип», Сергей Сулимовский, ансамбль бандуристов «Соколики» и многие другие.

Перед началом концерта будет работать выставка брендов Гомельской области. На ней представят сожскую скань, рушники, батлейку, народные костюмы, известную продукцию региона, его достопримечательности, архитектурные особенности и многое другое.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Уникальные обряды, традиции, обычаи представят районы Гомельской области на подворьях в городе мастеров, который развернется во время I Форума регионов Беларуси...
 
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