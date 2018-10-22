Барановичский автолюбитель собрал уникальный грузовик из десятка разных машин

Год назад на дорогах Барановичей и окрестностей появился грузовик, внешний вид которого никого не оставляет равнодушным по сей день ярко-желтый цвет, деревянный лакированный кузов, множество хромированных деталей и табличка «Super Bee», что с английского переводится как «Супер Пчела»…



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А ночью, когда включается светодиодная подсветка, машина выглядит еще более впечатляюще. Хозяин чудо-автомобиля – предприниматель Сергей Кунцевич, занимается грузоперевозками, и это его рабочая машина.

Он рассказал читателям Zarya.by, почему ему пришла идея преобразить обычный советский грузовик ГАЗ-53 и как ее удалось воплотить в жизнь.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Сергея Кунцевича с детства притягивали автомобили, как он шутит, «наверное, с бензином в крови родился». Нравилось не только ездить, с малых лет – пассажиром вместе с отцом, потом самому за рулем, но и разбирать, что-то совершенствовать в технике. Его первой личной машиной была ГАЗ-21 – «Волга». Она до сих пор сохранилась в его «коллекции» классики советского автопрома, к которым с тех пор Сергей испытывает привязанность.

Ту первую «Волгу» он оттюнинговал (тюнинг – процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на измерение заводских характеристик и внешнего вида), как внутри, так и снаружи, перекрасил из серого в перламутровый голубой цвет. Потом было еще немало автомобилей, некоторые пригодились на запчасти, в том числе и при отделке «Суперпчелки».

Когда в конце 1980-х годов появилась возможность покупать грузовые машины, Сергей Кунцевич воспользовался ею и стал обладателем списанного на металлолом с Барановичской мебельной фабрики грузовика ГАЗ-53. Она обошлась новому владельцу в три тысячи советских рублей – немногим меньше, чем стоил новый «Москвич».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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В свободное время, вечерами, а то и ночами Сергей «колдовал» в гараже над своим приобретением, и вскоре на дорогах города появился необычный грузовик – хозяин назвал его «Изумрудик» из-за зеленого цвета. Капот был обтянут пленкой под крокодиловую кожу, образ дополняли различные элементы декора – в общем, в то время грузовик на дорогах произвел настоящий фурор. Сейчас «Изумрудик» уже на «пенсии», но расставаться с ним Сергей Кунцевич не планирует – все-таки столько лет отслужил верой и правдой...

Любовь к технике Сергей передал и сыну – 30-летний Артем Кунцевич, известный мотогонщик, неоднократный чемпион Беларуси по мотокроссу. Как и отец, любит возиться в гараже, и еще, будучи школьником, оттюнинговал себе первый автомобиль – также «Волгу» ГАЗ-21.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Примерно 15 лет назад Сергей купил у знакомого еще один грузовик ГАЗ-53 – для сына. Машина 1971 года выпуска повидала на своем веку немало. Обошлась она в сумму, эквивалентную 500 долларам. Однако Артем вскоре увлекся мотокроссом, и грузовик стоял в гараже, ожидая своего часа. Потом Сергей Кунцевич решил, что он станет достойной сменой «Изумрудику» и взялся за него. На окончательную переделку, по его словам, ушло почти три года. В это дело он вложил и душу, и фантазию, лепил, как художник скульптуру, – усовершенствовал чуть ли не каждый сантиметр, все делал для себя.

Поначалу машина была оранжевого цвета, а потом Сергей перекрасил ее в ярко-желтый цвет и назвал «Суперпчелка». К этим трудолюбивым насекомым он с детства испытывает симпатию: отец заведовал пчелопитомником, где и сам собеседник в молодости некоторое время трудился, и сам по сей день держит пчел.

Сегодня по техническому состоянию «Пчелка» даст фору более молодым машинам, не говоря уже о своих ровесницах – она может разогнаться до 130 км/час, под капотом стоит мощный доработанный двигатель от БТР, у авто большие бескамерные колеса. Расход топлива по городу составляет около 14 л бензина, установлены газовые баллоны – на газу ездить экономнее.

Для «Суперпчелки» Сергей использовал элементы примерно десятка других видов автомобилей. Многое взял от «Волги» ГАЗ-21, в том числе салон, решетку – от американского автомобиля, в ход пошли запчасти и с «Победы», ЗИЛа, «Жигулей», до поры до времени лежавшие в гараже. Кузов собрал из дубовых досок и покрыл лаком. Фары заказал в Китае, установил подсветку – ночью грузовик переливается как новогодняя елка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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В салоне тоже много интересных элементов декора, а в панель, как уже говорилось, от ГАЗ-21 встроена современная магнитола с навигатором и выходом в интернет – такое советские автовладельцы, конечно, и представить не могли. Сигнал тоже необычный – звук клаксона, установленный на крыше кабины, не услышит, наверное, только глухой. Многие задумки Сергей продолжал воплощать в жизнь и после того, как выпустил «Суперпчелку» в свободное плавание, многие идеи еще планирует реализовать.

- Хочу поставить более мощный инжекторный двигатель, сделать иллюминацию под козырьком, – делится он некоторыми идеями. – Планируем собрать с сыном ГАЗ-69 (легендарный советский раритетный джип, в простонародье – «козлик»), есть для него новый кузов, пока работаем над шасси, будет стоять мощный двигатель, машина будет пригодна для дрифта. По паспорту, кстати, у нее тоже желтый цвет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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Несмотря на то, что «Суперпчелка» уже целый год колесит по дорогам города, где бы ни появилась, вызывает неизменный восторг.

- Бывает даже развернутся и догонят, чтобы сфотографироваться, я не отказываю – не жалко, – говорит Сергей Кунцевич. – Предлагали даже продать и «Пчелку», и «Изумрудика», но друзья не продаются.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59971.php

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