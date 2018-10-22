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Немецкие цирковые артисты обучают школьников в Барановичском районе

23.10.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Молчадская санаторная школа-интернат, расположенная в Барановичском районе, пятый год участвует в уникальном для Беларуси международном цирковом проекте «Дарим друг другу улыбки». Артисты-волонтеры Берлинского цирка для детей CABUWAZI приезжают в Молчадь, чтобы обучать ребят цирковому искусству. В течение десяти дней они тренируют как белорусских так и немецких школьников – учеников школы имени Гутенберга (г. Берлин). 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59970.php

Немецкие цирковые артисты обучают школьников в Барановичском районе

Сотрудничество Молчадской школы-интерната со школой имени Гутенберга продолжается с 1999 года. Немецкие друзья оказывают учреждению благотворительную помощь, ребята обмениваются визитами, а несколько лет назад к проекту подключились и артисты цирка CABUWAZI. И на этот раз школа-интернат принимает 11 тренеров-волонтеров и два десятка учеников из Берлина. Вместе с воспитанниками школы-интерната – учениками 6-9-х классов – они по традиции подготовили настоящее цирковое представление, где показали, чему научились за эти дни. 

Жонглирование, ходьба по канату, акробатика, воздушная гимнастика, ходьба на ходулях и многое другое – даже не верится, что на подготовку цирковых номеров понадобилось немного времени. Часть ребят участвует в цирковом проекте не первый раз. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59970.php

Немецкие цирковые артисты обучают школьников в Барановичском районе

Немецкие друзья привозят в Молчадь цирковой реквизит и оставляют его школе-интернату для дальнейших тренировок. А во время ответных визитов в Германию наши ребята имеют возможность репетировать в настоящем цирковом шатре и участвовать в итоговом шоу вместе с немецкими детьми. 

- Проект «Дарим друг другу улыбки» – уникальный для Беларуси, – отмечает заместитель директора Молчадской санаторной школы-интернат Светлана Малышкина. – Направление «цирковая педагогика» возникло очень давно, оно позволяет ребятам из трудных семей, детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, реализовать себя, проявить свои творческие возможности, учит взаимодействию, взаимовыручке, видеть, слышать партнера при постановке цирковых трюков. Подобный опыт уже используется во многих странах, в том числе в России и Германии, а для Беларуси это свежее, молодое направление.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59970.php

Немецкие цирковые артисты обучают школьников в Барановичском районе

Наблюдая за переменами в воспитанниках, участвующих в проекте, Светлана Станиславовна описала этот опыт в своей работе «Социально-педагогическая реабилитация обучающихся в санаторной школе-интернате посредством метода цирковой педагогики». Она отмечает, что участие в цирковом проекте помогает ребятам выстраивать отношения со сверстниками, развивать навыки общения.

Тренеры устанавливают контакт с детьми и подростками с помощью методов цирковой и театральной педагогики. Особое внимание уделяется ребятам, которые находятся в группе социального риска или попали в сложную жизненную ситуацию. 

В подготовке итогового спектакля каждому из участников находится занятие по душе, и, по словам педагогов, дети – участники проекта – раскрепощаются и начинают верить в себя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59970.php

Немецкие цирковые артисты обучают школьников в Барановичском районе


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59970.php

Немецкие цирковые артисты обучают школьников в Барановичском районе

 
 
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Молчадская санаторная школа-интернат, расположенная в Барановичском районе, пятый год участвует в уникальном для Беларуси международном цирковом проекте «Дарим...
 
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