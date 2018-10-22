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Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

23.10.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Когда я познакомилась с Кристиной Молочко, высокой рыжеволосой девушкой, ожидавшей на остановке свой транспорт, я словила себя на мысли: есть люди, с которыми можно начать беседу, не имея на это особой причины, потому что в их глазах горит искра – то, что притягивает, как магнит, и рождает любопытство. Искра в глазах у Кристины – это ее любовь к собственному увлечению. Уже шестой год девушка занимается исторической реконструкцией: самостоятельно шьет костюмы, а иногда, вооружившись мечом, проявляет свою смелость в реконструируемых битвах и сражениях. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59969.php

Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

– Начинала я в барановичском клубе «Шляхетская застава», который специализировался на реконструкции событий XIV – XV веков во времена Великого княжества Литовского. Мне всегда нравилась история, а мое знакомство с клубом произошло в 14 лет – после того, как я попала в больницу. Там лежали три мальчика, которые занимались исторической реконструкцией. После их многочисленных рассказов у меня появилась мысль: реконструкция – это же так круто, я тоже хочу этим заниматься! Мальчишек быстро выписали, и мы даже не обменялись контактами. Поэтому после выписки мне пришлось где-то полгода искать реконструкторов. Я не сдавалась, и поиски увенчались успехом. Правда, чтобы стать членом клуба, нужно было получить письменное разрешение от родителей, так как на тот момент я была несовершеннолетней, а увлечение все-таки опасное: основной упор идет на бои. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59969.php

Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

– И как отреагировали родители? Разрешили?

– Да. И более того, так я узнала, что когда-то исторической реконструкцией занимался и мой папа. На первую тренировку мы пошли вместе с ним. Он был уверен, что я позанимаюсь две-три недели, а потом мне станет неинтересно. Но случилось все совершенно иначе – мне безумно понравилось. А спустя какое-то время в клуб вернулся бывший тренер Игорь Даревский, который, как оказалось, вместе с моим отцом стоял у истоков исторической реконструкции. Разница лишь в том, что папа занимался этим в основном в Минске, а Игорь – в Барановичах, в филиале минского клуба. Папа отошел «от дел» после моего рождения – в 1998 году, поскольку реконструкция отнимала много времени и денег. Но по иронии судьбы ровно через 15 лет я пошла по его стопам...

– Уже несколько лет ты живешь и работаешь в Бресте, реконструкцией продолжаешь заниматься? 

– После переезда в Брест увлечение не забросила. Здесь у меня появился молодой человек, тоже реконструктор. Но он был категорически против моего участия в боях, хотя на тот момент я уже ездила на соревнования в составе сборной Беларуси и занимала призовые места. Помню, как готовилась к крупнейшему мировому турниру, а тут мне вдруг говорят: «Нет. Сиди дома и пеки пироги». Можно сказать, так меня поставили перед самым непростым выбором: бросить парня либо перестать участвовать в боях. Я выбрала любовь. В нашем клубе девушек-бойцов очень мало, как, в принципе, в большинстве клубов, где к девушке относятся, прежде всего, как к хранительнице очага: она должна шить, готовить, обустраивать быт.

– Историческая реконструкция требует большой не только моральной, но и материальной подготовки: костюмы, оружие, украшения… Вы это всё делаете сами?

– Да, всю одежду шьем сами. Основные материалы – это шерсть, шелк и лен. Для того, чтобы костюм выглядел максимально правдиво, многое приходится шить вручную. Доспехи делаются обычно на заказ. Хотя среди реконструкторов есть немало кузнецов, которые выковывают себе доспехи сами. Когда я занималась в барановичском клубе, у нас была своя кузница, и я тоже сама делала себе плечи – часть доспехов.

– Расскажи про самый запоминающийся фестиваль, на котором тебе удалось побывать. 

– Больше всего впечатлений было на самом первом фестивале, несмотря на то, что он был небольшим – проходил во время Дня города Минска. Тогда еще я не занималась боями, но очень сильно сопереживала своим друзьям-реконструкторам, поэтому получила массу эмоций. А самый масштабный фестиваль, на котором удалось побывать, проходил в прошлом году в польском городе Волин. Поскольку это коммерческий фест, он направлен на различную публику. В основном, представленные здесь реконструкции происходят по раннему Средневековью. Но есть среди участников и так называемые «гоблины» – люди, которые шьют одежду, относящуюся не к какой-либо исторической эпохе, а к фэнтези. Нам, реконструкторам, очень щепетильно подходящим к пошиву одежды, уделяющим много внимания даже обычному шву, немного это неприятно. Мы стараемся, чтобы материал максимально соответствовал эпохе, даже нитки и то покупаем льняные или шелковые. А когда на фестиваль приезжают люди, которые ходят в каких-то фантастических костюмах, мало приближенных к истории, это смотрится странно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59969.php

Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

– Есть фестивали, на которых хотелось бы побывать в будущем? 

– Очень хотелось бы попасть на фестиваль, который проходит в России, – «Русборг». В принципе, он мало чем отличается от остальных, но известен самым жестким отбором участников. Реконструктор должен представить свой костюм вместе с паспортом, в котором будут описаны все детали. Очень часто на фестиваль не пускают тех, у кого костюм не соответствует требованиям: смотрятся даже мельчайшие детали – ткань, швы. И на самом деле это правильно. Только отбор там чересчур жесткий. Был случай, когда на фестиваль приехали две девушки с аналогичными костюмами, разницы практически не было, разве что в цвете. В результате одну пропустили, а другую – нет. Многие из моих знакомых подавали документы с костюмами на «Русборг» только для того, чтобы узнать, проходят они или нет. Есть еще одна интересная история, связанная с «Русборгом». Два года назад переодетый «викинг» сбил копьем дрон, который снимал все происходящее на фестивале. Видео получилось очень эпичным, хотя потом мужчине пришлось выплачивать стоимость аппарата. Зато в честь этого на следующий год возложили памятный камень, посвященный тому, как «великий воин» сбивает «дракона». У меня сейчас «Русборг» ассоциируется с этим моментом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59969.php

Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

– Во время фестиваля вы живете в палатках. Как тебе такие условия?

– У нас свои исторические льняные шатры. Их обычно много, и получается своего рода целый средневековый город. В Волине даже средневековый рынок на время фестиваля появляется. Конечно, он больше рассчитан на реконструкторов: там можно купить нитки, ткани – все, что нужно. Но и туристы тоже могут там пройтись и найти что-то для себя.

– Интересно, вы занимаетесь исключительно Средневековьем? 

– Каждый клуб занимается определенной территорией и эпохой. В данный момент я занимаюсь реконструкцией IХ – X веков. У нас клуб смешанный: кто-то интересуется историей Чернигова, кто-то викингами, кто-то еще чем-то. Есть клубы, специализирующиеся на Византии, но это, наверное, самая дорогая реконструкция: золото, камни, оружие. Бывает, что один человек на фестивале меняет по три костюма, притом, что это не просто костюм, а целый комплект. У нас же комплект – это обычное льняное платье, правда, со вставками, которые делаем вручную сами. Материал тоже не из самых дешевых, но наиболее затратна вся атрибутика, к примеру, черепаховидные фибулы (металлические застежки на одежде. – Прим. автора). Есть даже специальные ремесленные клубы, которые занимаются изготовлением аксессуаров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59969.php

Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

– Чтобы воссоздать исторический эпизод и стать его участником, нужно приложить немало сил, времени и средств. На твой взгляд, оно того стоит?

– Да. Многие тратятся на автомобили или рыбалку, ведь у каждого свое хобби. А мы тратим деньги на воссоздание истории. Многие спрашивают: «Зачем ты этим занимаешься?». Отвечаю всегда одинаково, потому что это приносит мне удовольствие. 

– А, кроме реконструкции, у тебя есть еще увлечения? 

– Путешествие автостопом. А вообще я творческий человек, люблю рисовать. Но самое главное увлечение – это все же реконструкция. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59969.php

Фибулы, доспехи и мечи: уроженка Барановичей 6 лет занимается исторической реконструкцией

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Когда я познакомилась с Кристиной Молочко, высокой рыжеволосой девушкой, ожидавшей на остановке свой транспорт, я словила себя на мысли: есть люди, с которыми можно...
 
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