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Учреждения образования Московского района активно участвуют в городском месячнике по благоустройству
23.10.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
На территории Московского района в рамках месячника по благоустройству города продолжается работа по наведению порядка.
Активное участие в уборке территорий наряду с трудовыми коллективами предприятий и организаций принимают учреждения образования района.
В школах и детских садах в соответствии с разработанными и утвержденными графиками наводится санитарный порядок и осуществляются работы по благоустройству территории. В первую очередь это уборка опавшей листвы, подготовка к зиме цветников и иных насаждений, посадка деревьев и кустарников, удаление сухих сучьев и крупных ветвей, способных в сложных погодных условиях создать угрозу жизни и здоровью детей.
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Учреждения образования Московского района активно участвуют в городском месячнике по благоустройству
На территории Московского района в рамках месячника по благоустройству города продолжается работа по наведению порядка. Активное участие в уборке территорий...
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