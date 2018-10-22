Учреждения образования Московского района активно участвуют в городском месячнике по благоустройству

На территории Московского района в рамках месячника по благоустройству города продолжается работа по наведению порядка.



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Активное участие в уборке территорий наряду с трудовыми коллективами предприятий и организаций принимают учреждения образования района.



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В школах и детских садах в соответствии с разработанными и утвержденными графиками наводится санитарный порядок и осуществляются работы по благоустройству территории. В первую очередь это уборка опавшей листвы, подготовка к зиме цветников и иных насаждений, посадка деревьев и кустарников, удаление сухих сучьев и крупных ветвей, способных в сложных погодных условиях создать угрозу жизни и здоровью детей.