В каком состоянии мосты на Брестчине и кто их проверяет?

В последнее время в Беларуси стали возникать проблемные ситуации, связанные с мостами. Любое происшествие, касающееся данного вида сооружений, сразу получает широкий общественный резонанс, что не вызывает удивления. Ведь мосты – важные объекты, выход которых из строя приносит массу неудобств и проблем.



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В основном, неприятности случаются с сооружениями, расположенными на республиканских трассах. Но ведь, помимо мостов на республиканских трассах, есть большое количество сооружений на местных автомобильных дорогах. Как же обстоят дела с ними?

В настоящее время на балансе КУП «Брестоблдорстрой» находится 193 моста общей длиной более 6 тысяч погонных метров. Все мостовые сооружения подразделяются на несколько типов. Это малые (не длиннее 25 метров), средние (от 25 до 100 метров) и большие (свыше 100 метров). В соответствии с нормативными документами обследование малых и средних мостов должно проводиться не реже одного раза в 10 лет, а больших – одного раза в 5 лет.

В случае выявления дефектов назначаются ремонтные работы. Однако на практике ситуация с этими сооружениями может поменяться быстрее, намного раньше запланированных для обследования сроков. Ведь если увеличится интенсивность автомобильного движения в том или ином районе, то возрастет нагрузка на мост и возникнут серьезные проблемы.

Поэтому дополнительно, дважды в год, с участием специалистов независимого технического надзора РУП «Белдорцентр» в обязательном порядке проводятся визуальные осмотры мостов. Это так называемые сезонные осмотры (осуществляются весной и осенью), которые позволяют выявить видимые дефекты. Очевидно – ситуация находится под постоянным контролем.

Так какие же итоги проведенных обследований на Брестчине?

– В этом году мы обследовали 32 моста, как и было запланировано, в каждом районе области, – рассказал Zarya.by начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Брестоблдорстрой» Анатолий Богатеев. – По результатам проверок аварийных сооружений не выявлено, а обнаруженные дефекты будут устраняться по содержанию, то есть без проведения капитального ремонта. В основном, это повреждения перильных ограждений, колесоотбойных бортов, мелкие поломки, причиненные несознательными гражданами, и так далее. А в следующем году запланировано обследование 56 мостов.

Кстати, в 2019 году будет проведен капитальный ремонт моста через реку Ясельда в районе агрогородка Мотоль. Сооружение было построено еще в 1985 году и в настоящее время нуждается в обновлении.

Впрочем, по словам Анатолия Владимировича, этот ремонт является плановым и будет осуществляться в рамках Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017 – 2020 годы.