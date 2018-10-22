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Третья полоса на Кобринском мосту уже функционирует

23.10.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Эта рабочая неделя открылась новшеством для брестчан, чей путь лежит через Кобринский путепровод. Полноценно начала пропускать автомобили третья полоса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59966.php

Третья полоса на Кобринском мосту уже функционирует

Одной из существенных особенностей строительства путепровода явилось то, что возводили его, не прекращая движения. Это создавало сложности для проектировщиков и строителей. Ещё одной «изюминкой» было строительство подземного перехода. Брестчане были свидетелями того, как поэтапно решалась эта задача, полтора месяца назад были запущены две полосы, под которыми уже были уложены 14 звеньев подземного перехода. Далее последовала подготовка к удлинению подземного перехода. Очень важной деталью была качественная гидроизоляция звеньев, были использованы современные материалы, которые обеспечат защиту от грунтовых вод на весь срок эксплуатации.

19 октября началась укладка дорожного покрытия. Этот этап работ вёл ДСТ-4, его филиал ДСУ-15. 

Открытию третей полосы предшествовали замеры интенсивности движения в разное время и в разных направлениях, их проводило ГАИ. На основании их расчётов и выстроена нынешняя схема транспортных потоков. Для водителей, пересекающих железнодорожные пути через путепровод, разница заметна. Даже в час пик движение стало лучше, чем прежне. Немаловажна и экологическая составляющая – ранее задержки в пробках и на светофоре вызывали излишний выброс выхлопных газов.

Итак, можно считать, что половина Кобринского путепровода уже есть.

 
 
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Эта рабочая неделя открылась новшеством для брестчан, чей путь лежит через Кобринский путепровод. Полноценно начала пропускать автомобили третья полоса. ...
 
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