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Третья полоса на Кобринском мосту уже функционирует
23.10.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Эта рабочая неделя открылась новшеством для брестчан, чей путь лежит через Кобринский путепровод. Полноценно начала пропускать автомобили третья полоса.
Одной из существенных особенностей строительства путепровода явилось то, что возводили его, не прекращая движения. Это создавало сложности для проектировщиков и строителей. Ещё одной «изюминкой» было строительство подземного перехода. Брестчане были свидетелями того, как поэтапно решалась эта задача, полтора месяца назад были запущены две полосы, под которыми уже были уложены 14 звеньев подземного перехода. Далее последовала подготовка к удлинению подземного перехода. Очень важной деталью была качественная гидроизоляция звеньев, были использованы современные материалы, которые обеспечат защиту от грунтовых вод на весь срок эксплуатации.
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Эта рабочая неделя открылась новшеством для брестчан, чей путь лежит через Кобринский путепровод. Полноценно начала пропускать автомобили третья полоса. ...
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