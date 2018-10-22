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ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог

23.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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9 октября 2018 17:14 1380

ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог

Автор: Эдуард Кидяев.

С 6 по 11 октября ОГАИ Солигорского РОВД проведет комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение совершения ДТП.

ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог

Будет проводиться массированная отработка трасс : Солигорск -2РУ, Солигорск-4РУ, Солигорск-Дубеи. Это означает, что количество экипажей на этих дорогах будет увеличено, контроль за соблюдением ПДД — усилят.

Кроме того, в этот день по по городу и району сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением автолюбителями скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов, а также проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, и на наличие остаточного протектора на летних шинах.

ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог

ГАИ убедительно просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в сложных погодных и дорожных условиях. Водителям выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.

Пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части.Ожидать транспорт и зеленый сигнал светофора подальше от края проезжей части. В условиях осадков, тумана и в темное время суток позаботиться об обозначении себя световозвращающими элементами.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации autorun.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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9 октября 2018 17:14 1380 ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет...
 
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