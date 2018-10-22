|
ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог
23.10.2018 — Разное | Soligorsk News
9 октября 2018 17:14 1380
ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог
С 6 по 11 октября ОГАИ Солигорского РОВД проведет комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение совершения ДТП.
Будет проводиться массированная отработка трасс : Солигорск -2РУ, Солигорск-4РУ, Солигорск-Дубеи. Это означает, что количество экипажей на этих дорогах будет увеличено, контроль за соблюдением ПДД — усилят.
ГАИ убедительно просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в сложных погодных и дорожных условиях. Водителям выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 октября 2018 17:14 1380 ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)