

ОГАИ Солигорского РОВД c 6 по 11 октября проведет массированную отработку дорог Автор: Эдуард Кидяев.

С 6 по 11 октября ОГАИ Солигорского РОВД проведет комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение совершения ДТП.

Будет проводиться массированная отработка трасс : Солигорск -2РУ, Солигорск-4РУ, Солигорск-Дубеи. Это означает, что количество экипажей на этих дорогах будет увеличено, контроль за соблюдением ПДД — усилят.



Кроме того, в этот день по по городу и району сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением автолюбителями скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов, а также проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, и на наличие остаточного протектора на летних шинах.







ГАИ убедительно просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в сложных погодных и дорожных условиях. Водителям выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.



Пешеходам быть внимательными при переходе проезжей части.Ожидать транспорт и зеленый сигнал светофора подальше от края проезжей части. В условиях осадков, тумана и в темное время суток позаботиться об обозначении себя световозвращающими элементами.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации autorun.by