Самые опасные ситуации на Нюрбургринге за последние три месяца

В Сети появилось видео с подборкой наиболее опасных и зрелищных моментов на «Северной петле» Нюрбургринга за июль, август и сентябрь 2018 года. Ролик опубликовали на канале TOP Nurburgring Videos в YouTube.

Немецкий трек длиной 20,9 км считается одним из самых сложных в мире. Так, знаменитый британский пилот «Формулы-1» Джеки Стюарт назвал трассу «Зеленым адом». На данный момент на «Нордшляйфе» проводятся как профессиональные соревнования, так и трек-дни для любителей. Каждый желающий может проехать круг по трассе на собственном автомобиле, заплатив от 25 до 30 евро.

Кроме того, на «Северной петле» тестируются новые модели. В частности, «Нордшляйфе» считается идеальным местом для оптимальной настройки рулевого управления и шасси из-за большого количества поворотов разной сложности и перепадов высот.