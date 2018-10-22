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"Сейчас республика процветает, и все нормально". Захаров - о создании сильного чемпионата Беларуси

23.10.2018 10:30 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров после поражения от гродненского «Немана» отреагировал на слова председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова о том, что в стране невозможно создать сильный национальный чемпионат.


Михаил Захаров. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— На пресс-конференции глава федерации Геннадий Савилов сказал, что у нас не может быть сильного чемпионата и не будет. Как вы считаете, возможен ли он [сильный чемпионат] и при каких условиях?

— Точно так и сказал? Великий деятель, ему виднее. Почему он так говорит — я не знаю. Не будет сильного чемпионата, не будет и хоккея. Если он не понимает, для чего хоккей, то тогда давайте вообще не будем культивировать чемпионат. Двадцать лет [хоккеисту] - и все. Зачем нам эти команды нужны? Дошел до молодежной [команды] - и все… Или куда мы их там, в КХЛ или «Динамо»?

Чемпионат — он и существует для того, чтобы привлечь [к хоккею] внимание внутри страны. Я не думаю, что председатель федерации хоккея Финляндии или Словакии так сказал, что у нас есть «Слован» и зачем нам внутренний чемпионат. Это люди так говорят, потому что в хоккее не соображают.

Он всё деньги считает в минском «Динамо». Про какие-то деньги говорит, что все плохо. Он еще что такое плохо, наверное, не помнит. Плохо было в 1995—1996 годах. А сейчас республика процветает, и все нормально, — передает корреспондент «БХ» Елизавета Тришина.

 
 
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Михаил Захаров отреагировал на слова председателя Федерации хоккея Беларуси о том, что в стране невозможно создать сильный национальный чемпионат.
 
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