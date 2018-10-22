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Курица снесла огромное яйцо и прославилась в Сети

23.10.2018 10:50 — Разное | Tut.by  
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Элли Макграт (Ellie McGrath), пользователь форума Reddit, опубликовала фотографию огромного яйца, которое снесла ее курица. Об этом пишет ресурс Science Alert.

Курицу зовут Белинда. По словам Элли, она несколько минут «сжималась, прыгала и производила огромное количество шума», пока не снесла огромное яйцо продолговатой формы. Фотография последнего быстра набрала популярность на Reddit, получив около 200 комментариев и 30 000 положительных голосов.


Science Alert пишет, что яйца «неправильной» формы появляются из-за особенностей репродуктивной системы той или иной курицы. В случае с Белиндой они предположили, что подобное продолговатое яйцо могло содержать два желтка. Но Элли опровергла эту теорию — в яйце оказался один желток.

Через неделю Белинда снесла еще одно огромное яйцо похожей формы, но беспокоиться за здоровье курицы вряд ли стоит. Обозреватель Science Alert уточняет, что для молодых кур, которым еще не исполнилось года, это нормально, и говорит о том, что их репродуктивная система развивается.

Возможно, с возрастом Белинда «перерастет» такую особенность и ее яйца приобретут обычную форму. По словам Элли, сейчас Белинда кажется «счастливой и здоровой».

 
 
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Фотография огромного продолговатого яйца быстро набрала популярность в Сети.
 
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