Сильный ветер будет дуть в Беларуси три дня

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Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, сильный ветер начнется в Беларуси во второй половине дня сегодня, 23 октября. Также ветрено будет в течение суток 24 октября по юго-западу страны. В среду, 25 октября, ожидаются сильные порывы ветра ночью.

В эти дни скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

В четверг, 25 октября, в Минске ночью ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.