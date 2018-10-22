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Сильный ветер будет дуть в Беларуси три дня
23.10.2018 10:52 — Разное | Ежедневник
фото: avto.goodfon.ru
Порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, сильный ветер начнется в Беларуси во второй половине дня сегодня, 23 октября. Также ветрено будет в течение суток 24 октября по юго-западу страны. В среду, 25 октября, ожидаются сильные порывы ветра ночью.
В эти дни скорость ветра может достигать 15-20 м/с.
В четверг, 25 октября, в Минске ночью ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Порывы будут достигать 20 метров в секунду.
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