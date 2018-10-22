Знакомьтесь: председатель Молодежной палаты Шарковщинского района — Вадим Матяс

Молодежная палата при Шарковщинском районном Совете депутатов начала свою работу в 2015 году.

За это время ребята принимали самое активное участие в реализации районных проектов и идей. Члены Молодежной палаты реализовывали интернет-проекты, организовывали интеллектуальные баталии среди учеников школ горпоселка и района, помогали в организации безопасного летнего отдыха.

В этом году состоялись выборы нового состава. Председателем Молодежной палаты избран ученик 10 класса Великосельской ДС-СШ Вадим Матяс.

Корреспондент районной газеты встретилась с новым председателем, который рассказал читателям районной газеты о том, как прошли выборы, поделился своими эмоциями, рассказал о себе и, конечно, о планах на будущее в реализации молодежной политики.

— Вадим, выборы прошли не так давно, наверное, еще есть яркие воспоминания о них и ты можешь поделиться своими эмоциями?

— Выборы проходили в Германовичской школе. На ее пороге со словами приветствия нас встретили ученики 4-5 классов. Успехов в работе пожелала директор школы Людмила Георгиевна Маркевич. После чего мы прошли в актовый зал, где и прошло главное действие. Открыл заседание первый секретарь РК ОО «БРСМ» Михаил Чеславович Пуговко, который представил президиум всем присутствующим — председателя Шарковщинского районного Совета депутатов Владимира Серафимовича Шпеца, заместителя председателя райисполкома Юрия Анатольевича Василевского, начальника отдела по образованию райисполкома Николая Николаевича Рубацкого. На мероприятии также присутствовали и другие приглашенные.

К нам обратился Владимир Серафимович Шпец, который в своем выступлении подчеркнул важность гражданской инициативы и активной жизненной позиции у молодежи и вручил 12 школьникам удостоверения членов Молодежной палаты.

Кроме меня два ярких лидера претендовали на должность председателя Молодежной палаты: Ульяна Гридюшко (СШ № 2) и Анна Хрол (СШ № 1). Победителя избрали большинством голосов.

С победой меня поздравил Владимир Серафимович и я занял место в президиуме. Моим заместителем стала Анна. Дальше были избраны председатели трех постоянных комиссий: по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, профилактике правонарушений и организации досуга молодежи (председатель — Дмитрий Гинько), по вопросам общего среднего образования и профориентации школьников (Ксения Лукьяненок), по связям с общественными организациями, СМИ, развитию волонтерского движения и вопросам экологии (Наталья Орловская). В конце мероприятия был утвержден план работы. Но это было не все, мы дружно посетили экологический класс и художественно-этнографический музей имени Язепа Дроздовича.

— Расскажи, в каком направлении ты планируешь начать свою работу как председатель Молодежной палаты?

— Я понимаю, какая ответственность легла на мои плечи и признателен, за оказанное мне доверие. 2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины, поэтому все усилия Молодежной палаты мне хотелось бы направить на благоустройство Шарковщинского края. Можно многое сделать для того, чтобы наша малая родина была чистой и красивой. Вместе мы будем стремиться организовать интересную, полезную и насыщенную жизнь нашей молодежи, ведь впереди много масштабных и разнообразных идей, которые мы обязательно осуществим на благо страны и района.

— Я думаю, всем интересно узнать о новом председателе. Есть ли у тебя увлечения, любимое хобби?

— Если рассказать о себе коротко, то я вырос в простой и трудолюбивой семье. Папа работает трактористом в ОАО «Шарковщинский агротехсервис», мама — техническим работником в Великосельской ДС-СШ. У меня есть старший брат, который закончил учебу в Витебске и на данный момент работает.

Хорошо учиться я начал уже в начальных классах. Учителя заметили мои способности и стали меня привлекать к разным конкурсам и соревнованиям. Из достижений могу назвать олимпиаду по русскому языку, где на районном этапе занял 1-е место. Еще в восьмом классе поставил перед собой цель — досконально выучить белорусский язык. И считаю, что у меня это получилось. Например, в начале этого года я занял 3-е место на областном этапе республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе.

Я не добился бы таких значимых успехов без поддержки моего классного руководителя Василия Васильевича Римденка и заместителя директора школы по основной деятельности Ирины Ричардовны Римденок. За это я им безгранично благодарен.

В свободное время увлекаюсь музыкой. В 2015 году я закончил Лужковскую детскую школу искусств. Мне также нравится заниматься спортом, петь и проводить свободное время со своими друзьями.

— Через год ты оканчиваешь школу, ты уже решил кем хочешь стать?

— Да, я твердо решил, что хочу связать свою судьбу с очень востребованной в нашей стране профессией медика. Кем именно, решу чуть позже. Но хотелось бы стать хорошим специалистом, чтобы помогать другим людям, лечить и продлевать им жизнь.

— Спасибо, Вадим, за интересную беседу!

Елена АНАНИЧ.