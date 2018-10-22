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83,9% белорусов вписываются в льготные тарифы за электроэнергию

23.10.2018 11:00 — Разное | Аргументы и факты  
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83,9% белорусов вписываются в льготные тарифы за электроэнергию
shutterstock.com

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В январе-сентябре 83,9% абонентов (семей) из числа оплативших не превысили льготных объемов электропотребления.

Речь идет о потребителях, на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии. Они оплачивали электричество по тарифам, субсидируемым государством.

83,9% белорусов вписываются в льготные тарифы за электроэнергию Электричество по часам. Кому выгодно платить по дифференцированным тарифам

Задолженность граждан за поставленную им энергию по состоянию на 1 октября составила Br1 млрд 10,3 млн. Самый низкий уровень оплаты наблюдается в Минской области – 87,9%, а самый высокий в Брестской области – 99%.

Напомним, что сегодня лимит составляет 150 киловатт на одного человека в домах с газовыми плитами и 250 киловатт — с электрическими плитами.

 

 
 
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В январе-сентябре 83,9% абонентов (семей) из числа оплативших не превысили льготных объемов электропотребления.
 
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